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國共默契 不互贈禮省繁文縟節

聯合報／ 記者程平／台北報導

國民黨主席鄭麗文今率團訪陸，據了解，鄭麗文雙軌布局鋪陳大陸行，二月派副主席蕭旭岑訪陸會見大陸政協主席王滬寧，另一位副主席張榮恭居間聯繫「鄭習會」，中共以習近平總書記名義邀訪，鄭麗文坦言，事前完全沒想到。另外，與以往不同的是，這次訪團成員最少，國共有默契不互贈禮，省去繁文縟節。

鄭麗文就任國民黨主席後積極推動兩岸和平，國共論壇在暌違九年後，二月初以智庫論壇名義在北京舉行。當時外界就猜測，領軍赴陸的蕭旭岑同時肩負鋪陳「鄭習會」的任務，蕭旭岑在論壇第二天與王滬寧會面；據了解，蕭旭岑等國民黨極少數核心成員，在第三日的參訪行程中脫隊，與中共方面就邀請鄭麗文訪問作更進一步的討論。

鄭麗文表示，原本她只是想讓蕭旭岑打頭陣，等智庫論壇辦成功後，由張榮恭進一步接觸王滬寧，結果蕭旭岑就見到了王滬寧。鄭麗文說，事前蕭旭岑就說有感覺會與王滬寧會面，她還開玩笑說：「要換張榮恭去嗎？」

國民黨訪陸團這次規模最小，沒有立委隨團，也未見商總、工總成員同行。鄭麗文說，她希望採小團模式，但要求要有與過去不同的新行程，想去參觀尖端科技，以前那種大拜拜式的訪問太累，國民黨也沒那種人力物力，且立法院在會期中，萬一表決差一票，出事怎麼辦？她考慮很久，決定還是要守住立法院。

此行雖獲中共高規格邀請，但過去國民黨高層訪陸，國共雙方互贈禮品、中山陵題字等繁文縟節，也隨著中共近年接待外賓的作風調整而省略。鄭麗文說，現在對岸不再搞大團集體大合照，此行會是像習近平接見外國元首一樣，一邊一排，所以也沒有送禮之類程序，她覺得這樣也好。

鄭麗文 鄭習會

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