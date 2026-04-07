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鞏固和平…鄭麗文今訪陸 自然表述中華民國

聯合報／ 記者鄭媁、特派記者廖士鋒／台北─上海報導
國民黨主席鄭麗文（圖）今天啟程赴陸，訪陸期間將與中共總書記習近平會面。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文（圖）今天啟程赴陸，訪陸期間將與中共總書記習近平會面。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文今天率團訪問大陸，行程包含上海、南京和北京，並預計十日在北京會見中共總書記習近平。這將是暌違近十年，國共兩黨領導人再次會晤。鄭麗文行前表示，此行將以鞏固兩岸和平為目的，她有把握北京會釋出重大的善意與誠意，成果一定超乎大家期待。

歷任國民黨主席赴陸訪問必訪中山陵，也用宣讀祭文、題字落款等不同方式表述「中華民國」，國民黨高層透露，鄭麗文此次也會訪中山陵，表達「會很自然」，「以前怎樣，現在就怎樣」。

鄭麗文一行今午由松山機場飛上海，陸方預計由中共中央台辦主任宋濤接機。一行人抵達上海後，將隨即前往南京，晚間宋濤設宴款待。鄭麗文明天將赴南京中山陵謁陵，向國民黨總理、國父孫中山獻花致敬，再返回上海參訪與會見，九日下午轉往北京，預計「鄭習會」十日登場，這是繼二○一六年十一月「洪習會」後，國共領導人再次會晤。

被問到這次見到習近平要講什麼？鄭麗文說，最主要講和平，「這不只是講給兩岸聽，是講給全世界聽」。她表示上任黨主席以來，接見許多外賓、國外學者與外媒，深刻感受到他們對台海開戰的擔憂，甚至認為「會比俄烏戰爭還嚴重」；尤其，這段期間中東戰事動盪不安，台海出現和平訊號是好事，大家用和平的紅利，共同締造繁榮美好的未來，這是國民黨要帶給全世界的重要訊息。

鄭麗文提到，大家都好奇，她的自信何來？「因為我感受到的就是如此」，國際社會對「鄭習會」高度期待，加上近期國際局勢，她要向全世界證明，雙方都有誠意，和平處理兩岸問題；民進黨塑造兩岸不往來的氛圍，在社會製造寒蟬效應，國民黨內也會擔憂是否會對地方選情不利，但事實上，民進黨近年抓匪諜、鬥陸配，已讓民眾非常反感，此行不一定能立即產生很好的成果，但「打破惡意很重要」。

談及國共互動，鄭麗文說，從前主席連戰二○○五年和平之旅，到前總統馬英九執政八年，國民黨秉持「堅守九二共識、反對台獨」，兩岸和平的重大工程跟努力，就是在符合國民黨黨綱及遵守中華民國憲法的前提下，全面推展跟努力，一個負責任的政黨應不斷尋求和平的可能，開創和平的空間，奠定和平的基石，再也不走回頭路。

國民黨訪陸團核心成員包括三位副主席李乾龍、張榮恭和蕭旭岑，以及文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、主席辦公室顧問李德維、青年事務發展委員會主委連勝武等人。

按照慣例，鄭麗文此行也預計與所到省區的一把手會面，包含中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧、江蘇省委書記信長星、政治局委員兼北京市委書記尹力等人。　　

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