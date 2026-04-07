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觀察站／鄭麗文訪陸 和平大橋上的鋼索之舞

聯合報／ 本報記者陳洛薇

鄭麗文訪陸，赴一場遲到十年的約會，國共溝通平台中斷了十年，如今國共大橋將重建，橋容易修，路卻如走鋼索，此行將迎來和煦春天或是政治風暴，有機會也有風險。

自二○○五年連戰和平之旅後，國共溝通機制曾是兩岸關係避雷針，然而過去十年間，隨著台灣內部政黨輪替與國際局勢劇變，國民黨的兩岸路線出現衝突矛盾，使這座橋梁幾近荒廢。鄭麗文今訪陸，這不僅是國共領導人再會面，更是兩岸降溫的契機。

當前美中台情勢錯綜複雜，中共軍事壓力升高、台海已成美中角力的風暴中心，鄭麗文此刻選擇逆風前行，堅持國民黨扮演和平搭橋者角色，要向選民證明：「除了戰爭，還有和平的選擇。」但不可諱言黨內仍有雜音，反對者憂心若分寸拿捏失當，恐重創年底選情。

北京對「一中原則」的紅線從未鬆動，台灣民意對「主權」的捍衛堅持則愈發強烈，兩岸對立不相往來，持續冷對抗，緊張日增，鄭麗文引述「暗戀桃花源」台詞說：「上海這麼大，我們兩個能夠相遇，但沒有想到台北卻把我們給難倒了。」一語道盡兩岸關係與朝野關係的難解之結，她即將在北京與中共領導人習近平會面，與身在台北的賴總統咫尺之遙卻溝通無門。

對內，鄭麗文面臨多重挑戰，除了國民黨內「親美派」與「和陸派」的路線拉扯，還有民進黨的「紅帽」攻勢、賴政府以反滲透法恫嚇威懾，如何在北京的「高規格接待」與台灣的「國安防線」之間精準平衡，避免淪為對手的政治提款機，並成功轉化為二○二六與二○二八大選的「和平紅利」，是極大的政治考驗。

鄭麗文搭橋之旅，志在開創和平大道，但橋易搭，路難行，和平大橋上的鋼索之舞，是一場關乎路線、民意與選舉的政治考驗。

鄭麗文 鄭習會

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