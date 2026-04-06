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鄭麗文明訪陸 傅崐萁：為兩岸降溫、為台灣開路

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文4月7日出訪大陸，國民黨團總召傅崐萁今天發出新聞稿強調，「鄭麗文不計榮辱！勇敢破冰」。圖取自國民黨立法院黨團。
國民黨主席鄭麗文4月7日出訪大陸，國民黨團總召傅崐萁今天發出新聞稿強調，「鄭麗文不計榮辱！勇敢破冰」。圖取自國民黨立法院黨團。

國民黨主席鄭麗文4月7日出發訪問中國大陸，並預計在4月10與中共總書記習近平見面。國民黨團總召傅崐萁今天發出新聞稿強調，「鄭麗文不計榮辱！勇敢破冰」，這不僅是一場會面，更是一道為兩岸降溫、為台灣開路的關鍵契機。

傅崐萁表示，2024年520前夕，傅崐萁率領17位立委訪問大陸勇敢破冰，促成大陸開放團客前往馬祖旅遊，只要台灣方同樣宣布開放團客赴陸，大陸將全面開放團客到台灣觀光；另外還推動文旦柚等農特產品解禁登陸，替農漁民打開大陸14億人口的市場，以及協調增加30個空運直航點，為觀光與商務往來鋪路。

國民黨團指出，國民黨竭盡全力，就是希望在賴清德總統於520就任前，替兩岸觀光與經貿鋪好路、打好底，用交流取代對抗，用合作降低風險，讓和平緩解衝突，恢復2016年前的兩岸和平繁榮發展！

傅崐萁表示，然而令人遺憾的是，這些得來不易的成果，卻在賴總統執政之後遭到全面推翻。不僅政策急轉彎，讓交流停滯，甚至動用全國網軍綠嘴綠團，鋪天蓋地抹紅抹黑潑糞，將促進兩岸和平的努力扭曲為政治攻擊工具，甚至進一步操作成大罷免的理由。

傅崐萁強調，反觀民進黨長期以來，不斷操作對立、升高衝突，讓台海局勢瀕臨危險邊緣。從軍事對峙到經濟脫鉤，製造的是恐懼與不安，承受代價的卻是台灣的百姓與產業，換來的是觀光停滯、農產受阻、產業外移、青年焦慮。

傅崐萁指出，鄭麗文此行是責任的承擔，更是勇氣的展現。面對複雜的兩岸局勢，有人選擇對抗，有人選擇對話；國民黨選擇的是一條對人民最有利的道路「和平、穩定、繁榮」。這不只是國民黨的立場，和平與維持現狀更是2350萬台灣人民共同的心願。

鄭麗文 鄭習會

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