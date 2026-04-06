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鄭麗文明率團赴陸 國民黨推宣傳影片強調「不要戰爭，只要和平」
國民黨主席鄭麗文明率團訪陸，繼國民黨中央發布「和平才能躺平」影片後，今天發布第二支影片，主題為「不要戰爭，只要和平」，片中以「和平」為名的路名、學校、車站、警局為素材，強調「不要戰爭只要和平，才是台灣最大共識」。
國民黨在臉書上推出「和平」廣告影片，影片內容指出，走在台灣，你會發現「和平」這兩個字，早已滲透進我們的呼吸。從喧囂的和平東路，到靜謐的和平車站；從校園裡孩子無憂無慮的奔跑，到警察分局裡守護平安的堅毅目光。
國民黨指出，和平這不只是兩個字，它是我們靈魂深處，是不容被奪走的唯一堅持。它是百姓每一天、每一分平安的唯一依賴，更是無數家庭團聚的橋樑。無論你身在何方，我們其實都在追求同一種安穩。
「不要戰爭，只要和平」，國民黨強調，我們深知，和平的失去可能只需一點輕率的挑釁，但和平的取得，代價卻往往難以想像。這份維持了這麼久的安定，是前人與現在的我們，「拼了命」也要守護住的唯一共識。
國民黨指出，唯有守住和平，我們所愛的人、我們努力一輩子的家園，才有美好的可能。這一次，為了守護我們共同的家園，讓我們，為了和平站出來。
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