鄭習會將登場 國安局報告：中共加強對我「壓拉」兩手策略

立院外交國防委員會周三（8日）邀請國安局長蔡明彥業務報告，書面報告今天送交立院。雖然報告內容並未直接提及國民黨主席鄭麗文率團訪陸將與習近平會面，但指中共對台實施「壓拉」兩手策略不會改變。對於未來將舉行的川習會，國安局也預判不易達成重大成果。

國安局說，中共加強「壓拉」兩手策略：包括援引《申根邊境法典》等規範，施壓歐洲國家禁止我官員入境，後續更要求立陶宛更改我駐處名稱。今年1月，中共外長王毅赴非洲訪問，策動索馬利亞、衣索比亞、賴索托等國附和扭曲《聯大2758 號決議》，形塑「國際一中」。對台統戰交流方面，延續去年紀念二戰敘事，今年宣傳設立「台灣光復紀念日」，意圖渲染「台灣回歸」，混淆國際視聽，同時採取「區隔化」統戰策略，透過論壇、參訪等交流活動，拉攏台灣各界人士赴對岸，宣傳「促融促統」。

「跨境鎮壓」方面，中共近年推出系列「懲獨」措施，並揚言可域外執法，在台製造恐慌與對立，並形塑「治理」假象。手法包括設立舉報機制，立案懸賞，通緝我國人；利用協力者，散布武統爭訊製造恐慌；派員來台滋擾，進行「落地威脅」。在滲透竊密方面，中共為刺蒐我國防及政府機敏資訊，以投資、經商或金酬等利益，引誘我退役人員接觸現役軍人；另以網路平臺為媒介，利誘尋求借貸之現、退役軍人，以遂行交付機敏資料換取資金，以及拍攝效忠中共影片、錄音檔或誓約書等任務。去年迄今年3月，起訴共諜案人數計58 人，其中現、退役軍人計32 人。

對台侵擾部分：今年第一季，共機對台侵擾逾420 架次，協同共艦執行10次「聯合戰備警巡」，檢驗對台作戰能力。另中共常態派遣海警船侵擾我外離島禁、限制水域，2025年侵擾金門禁、限制水域巡航計44 次，今年迄3月底已12 次，期間刻意關閉「船舶自動識別系統」（AIS），測試我方監控及反應能力。中共亦組織「影子艦隊」支應戰訓，包括徵用滾裝輪、貨輪等民間船舶，參與沿海軍事投送訓練，並運用民用半潛船支應登陸及後勤補給操演。2025年我方離島海纜計發生4次故障事件，其中3次疑似中共船舶導致；至於中共海調船及科研船，亦頻繁在台灣周邊進行水文調查、海底測繪，不能排除係支援戰場經營。

國安局說，針對中共對我認知作戰，國安情報團隊今年第一季蒐獲異常帳號1.3萬餘組、爭議訊息86萬餘則，顯示中共持續鎖定我重大外交、國防及民生經濟議題，透過各種管道傳散爭訊，搭配人工智慧（AI ）生成變造手段，企圖加大我內部對立。

至於大陸內部局勢，報告指出，中共在政治上擴大對官員打貪肅紀，去年共處分98.3 萬名黨政官員，創習近平任內新高；今年以來，持續查處張又俠、劉振立等兩名上將，政治局委員馬興瑞，以及重慶市長胡衡華等17名「中管幹部」；另劉倉理等8名「兩院」（中國科學院、中國工程院）院士遭除名。該等人員涉及匿蹤戰機、雷達、導彈等武器系統之研發，不排除與中共出售委內瑞拉等國軍事裝備，在實際戰事中效能不佳有關。國安局認為，中共藉整風肅貪確保幹部效忠，然加劇官員迎合上意、盲目施政，或衍生不作為、「形式主義」等消極態度，制約中央政策有效落實。

經濟上，去年中共經濟增速逐季下滑，尤其消費疲弱且投資負成長。中共今年兩會調降經濟成長目標為4.5％至5％，保守看待經濟前景。國際上，中共仍遭美國課徵30%關稅，其戰略夥伴委內瑞拉、伊朗，相繼遭受美國武力打擊，影響能源供應安全及「一帶一路」佈局。美、「中」地緣競爭關係未見緩減，經貿談判角力亦無退讓跡象，未來舉行「川習會」，具體成果恐受侷限。