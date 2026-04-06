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獨／鄭麗文明天飛抵上海！宋濤將親自接機 料將晤三省市一把手
中國國民黨主席鄭麗文將於7日正式開啟訪問大陸的旅程，首站將抵上海機場，預計將由中共中台辦主任宋濤親自接機，鄭麗文此行也將會見多位中共政治人物。
鄭麗文一行預定將在7日中午搭乘上海航空FM852班次，由松山機場飛抵上海虹橋機場。本報記者近日從多位消息管道處確認，屆時將由宋濤接機。
鄭麗文這次登陸訪問，係由宋濤以中台辦主任規格，親自「受權宣布」中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席到訪，所以由宋濤出面接機係在情理之內。並且，這也符合過往國共交流過程中常出現的規格，包含過去幾位國民黨主席訪問大陸，如2005年連戰訪陸、2008年吳伯雄、2015年朱立倫訪陸等，都是由中台辦主任親自到機場接機。
此外，鄭麗文抵達上海後將乘坐高鐵轉往南京，預計8日在中山陵謁陵，此後再回到上海，9日飛往北京，至12日結束訪陸行程返台。
按照慣例，鄭麗文循例料將會見宋濤，以及所到省區的一把手，包含中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧、江蘇省委書記信長星、政治局委員兼北京市委書記尹力，最受矚目的則是與中共總書記習近平的「鄭習會」。
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