鄭麗文明率團訪陸 學者：和平牌若發酵可攻破綠營抗中牌

國民黨主席鄭麗文明天將率團訪問中國大陸，展開為期5天的參訪行程。文化大學廣告系教授鈕則勳在臉書上分析，鄭麗文若能強化兩岸互動，帶回對台有利的資源，讓「和平牌」發酵，確實是反轉戰場的機會不僅能攻破綠營「抗中牌」，更有機會訴求中間選民。

鈕則勳說，鄭麗文赴陸訪問，對國民黨來說「利基與風險參半」。以利基來說，若是能強化兩岸互動，帶回對台有利的資源，甚至與大咖平起平坐，除了能緩和兩岸關係外，也能重拾藍軍有能力處理兩岸關係的手感，喚起民眾對藍軍比綠營更能維護與緩解兩岸關係的印記，這就是「和平牌」的建構。

鈕則勳分析，但就風險而言，國民黨若無法堅持立場，也無法帶回對台灣有利的資源，綠營便又能有效操作抗中牌。鄭麗文及黨中央仍然只有批評或嘴砲回應，而無法有效反制綠營抗中牌的話，藍營操作兩岸牌或和平牌便會有局限性。

鈕則勳強調，鄭麗文訪中赴陸，確實是反轉戰場的機會，只要「和平牌」能發酵，不僅能攻破綠營「抗中牌」，更有機會訴求中間選民，重拾傳統兩岸關係處理能力的優勢，緩解兩岸緊張局勢。

鈕則勳說，反觀綠營，現今雖然一堆酸言酸語，甚至看衰鄭麗文此行，但這些酸葡萄的論述仍無法掩飾其心中的焦慮！畢竟他們很清楚，只要「抗中牌」一旦破功，在綠營政績不明顯的情況下，衝擊年底選舉事小，藍軍2028年大選兵臨城下，便是綠軍不可承受之重了。