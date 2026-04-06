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鄭麗文稱「美中非二選一」 林濁水酸：已超越瘋狂的柯文哲
國民黨主席鄭麗文將於明天將率團訪問中國大陸，她日前接受美國媒體NBC專訪時表示，改善兩岸關係從來不需要以犧牲對美關係為代價，兩者並非二擇一。對此，民進黨前立委林濁水今天表示，當今脈絡和氛圍如此，美中非二選一還講得出口，這就是鄭麗文超過柯文哲的地方。
林濁水表示，美中非二選一，這句話過去只有瘋狂的柯文哲講得出口。至於國民黨，連馬英九講的都是「親美友中」，「親」和「友」大有區別的兩字，各選其一以分別對應中美。但如今鄭麗文遠比柯文哲厲害，一面拚死擋對美軍購，一面高嗆「美中非二選一」，中美那邊相信？
林濁水指出，縱橫全球，外交經驗無人能望頂背的中南海和華盛頓兩強一開始就偷笑的偷笑，冷笑的冷笑了。那麼國民黨的眾立委，傅大王儘管知識草包，但腦子機靈，肯定也早早偷笑；至於其他除了少數鈍純的，不急得如熱鍋螞蟻的幾稀。
林濁水說，脈絡和氣氛如此，美中非二選一還講得出口，這就是鄭麗文超過柯文哲的地方。難怪名校博士名嘴們一面正經八百鼓掌不已，一面私下偷笑。
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