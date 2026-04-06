鄭麗文將訪中 侯友宜：交流一切以中華民國國家利益為最大考量

國民黨主席鄭麗文4月7日出發訪問中國大陸，並預計在4月10與中共總書記習近平見面。這場國共領導人見面，距離上一次的「洪習會」已經近10年，國內、兩岸和國際政經情勢，與10年前都大不相同。鄭麗文形容這次會面將是兩岸「久旱逢甘霖」，但不可否認，此次「鄭習會」最受人矚目的，還是對年底的九合一選戰，以及藍綠白政治力量如何消長，甚至對2028年總統、立委大選的影響到底有多大。所謂的「甘霖」到底是誰被滋潤，各方都在看。

2026-04-06 14:27