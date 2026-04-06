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鄭麗文將訪中 侯友宜：交流一切以中華民國國家利益為最大考量

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜表示兩岸交流須在對等與尊嚴基礎下進行。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示兩岸交流須在對等與尊嚴基礎下進行。記者張策／攝影

國民黨主席鄭麗文將啟程訪問中國大陸，新北市長侯友宜今表示，兩岸交流必須建立在對等與尊嚴基礎上，並依相關法律進行，「一切以中華民國國家利益為最大考量，以人民福祉為優先」，這是他一貫不變的立場。

前國民黨副主席連勝文前分享其父親連戰2005年赴陸「破冰之旅」經驗，指出兩岸互動需拿捏發言分寸、維持中間平衡，才能傳達和平發展與交流理念，同時兼顧台灣民意，並期盼此次兩黨高層互動能緩和緊張局勢。

侯友宜今上午出席淡水龍山寺觀世音菩薩聖誕參拜活動，受訪時被問及如何看待連勝文說法時，表示兩岸應持續溝通交流，但必須在對等、尊嚴及法制基礎下進行，才能確保交流方向正確。並重申自己一貫的立場「一切以中華民國國家利益為最大的考量，以人民的福祉為最大的優先」。

鄭麗文 鄭習會

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