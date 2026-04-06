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鄭麗文明訪陸！早年回雲南祭祖相片曝光 彝族背景引熱議
國民黨主席鄭麗文將於明日啟程訪問中國大陸，預計將與中共中央總書記習近平會談，而鄭麗文早年返回雲南普洱祭祖的歷史相片近日也重新曝光，其雲南彝族背景也在大陸網上成為話題。
微信公眾號《滇商會》去年10月在鄭麗文當選國民黨主席後曾發文指出，鄭麗文祖籍雲南普洱鎮元，其父鄭清輝是中國遠征軍，曾在緬甸與日軍作戰。
《滇商會》稱，鄭麗文祖籍位於雲南省普洱市鎮元縣振太鎮興隆村鄭家村小組。鎮元，因元江而得名，取威鎮元江之意，位於雲貴高原西南邊緣。
振太，1958年1月，由景東縣劃歸鎮元縣，仍名振太區，同年改振太公社。1984年，復改振太區。1988年，撤區設振太鄉。 2012年12月，撤消振太鄉，設置振太鎮。
《滇商會》還發布一組鄭麗文早年返回雲南祭祖的相片，但未提及具體時間。
香港星島日報指出，鎮沅縣現全稱為「鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣」，是雲南普洱市下屬的自治縣，人口10多萬。
有自稱熟悉史料的網民稱，明朝弘治初年，普洱知府陳晟將《百家姓》開頭的「趙錢孫李，周吳鄭王」8個姓氏，分配給當地少數民族土司。自此，「鄭」姓正式融入當地姓氏文化，據稱這可能是鄭麗文祖輩姓氏的由來，但未能證實。
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