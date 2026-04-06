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賴總統：有人認為與威權者握手就能換來和平

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷／台北報導

國民黨主席鄭麗文明天啟程訪陸，「鄭習會」將登場。賴清德總統昨天出席活動時意有所指表示，有人認為，只要與威權者握手、交流、妥協、放棄主權，就能換來和平，「但歷史早已告訴我們，真正的和平，從來不是靠著向威權低頭或妥協換來的」。

賴總統昨出席義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式致詞時提及，一九九六年台灣人要選出屬於自己的總統，當時有人警告，總統直選是對中國的挑釁，可能引發台海戰爭，但台灣人沒有退縮，而是懷抱決心，投下寶貴的選票，「勇敢的台灣人，面對威權統治、面對境外極權勢力，始終沒有屈服」。

賴總統說，雖然台灣已走出威權體制，但境外敵對勢力仍透過認知作戰，企圖扭曲台灣的歷史、混淆敵我界線，並以各種方式滲透台灣，想要利用我們內部的分歧，製造對立與混亂，削弱台灣人民對民主自由的信念；現在又有人說，只要向威權妥協，就可以不用強化國防，把台灣提升國防、強化自我防衛，視為對威權者的挑釁。

賴總統表示，面對這樣的挑戰，最好的防禦，就是清楚的歷史、共同的記憶；歷史的真相愈明白，就愈不容易被操弄；共同的記憶愈清楚，就愈不容易被分化；團結的心愈堅定，國家就愈安全。

民進黨中國部表示，「習鄭會」由對岸全面主導，令人高度質疑，中共是要藉此來對國民黨下指導棋，繼續阻擋台灣軍購、掏空國防、分化台美關係。

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