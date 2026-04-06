鄭麗文談改善兩岸交流 不需要犧牲與美國關係

國民黨主席鄭麗文即將訪陸，她日前接受美國媒體NBC專訪表示，改善兩岸關係從來不需要以犧牲對美關係為代價，兩者並非二擇一。她並指出，推動兩岸和平、降低衝突風險，不僅符合台灣人民利益，也符合美國及國際社會對區域穩定的期待。

鄭麗文在專訪中表示，台美關係對中華民國而言始終是重中之重，國民黨與美國在歷史上曾並肩作戰，長期以來也維持深厚情誼。她強調，美國過去對台灣提供許多重要支持，台灣始終心存感謝，也將持續致力於深化、擴大並鞏固台美關係。

鄭麗文指出，台灣的未來必須掌握在自己手中，但這並不表示台美關係是片面依賴，而應建立在對等、互惠、合作共榮的基礎上；台灣與美國應在民主、自由等共同價值上持續深化合作，建立更加健康、穩固且可長可久的夥伴關係。

針對兩岸議題，鄭麗文表示，推動兩岸和平、降低衝突風險，不僅符合台灣人民利益，也符合美國及國際社會對區域穩定的期待；國民黨將持續努力，透過對話、交流與善意互動，化解歧見、累積互信，尋求穩定且永續的兩岸和平。

在國防安全議題上，鄭麗文說，國民黨一向重視國防，也支持台灣維持必要防衛能力及與美國的軍事合作；當前軍購預算之所以在立法院審議過程出現爭議，關鍵在執政黨未充分揭露具體資訊，導致國會難以完整監督與審查。她重申，國民黨立場始終是，在資訊透明、程序完備前提下，負責任地推動相關審議，確保國家安全與民主監督並行。