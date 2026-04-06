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觀察站／謀定而後動 鄭麗文赴陸防節外生枝

聯合報／ 本報記者鄭媁林河名
國民黨主席鄭麗文即將出訪大陸。（本報資料照片） 張天妮
國民黨主席鄭麗文即將出訪大陸。（本報資料照片） 張天妮

國民黨主席鄭麗文啟程訪陸前夕，國民黨在臉書推出宣傳片，畫面溫馨，訴求簡單：「有和平才能躺平，和平最大。」但「躺平」有正反意思，從網友的吐槽也可見，鄭麗文此行雖想得分，更要避免失分；有大志要創太平，必須審慎應事，別讓選戰「躺平」。

「躺平」作為網路世代的文化符號，原本是對過勞社會的自嘲與反抗。國民黨借用網路哏，想將兩岸和平訴求轉譯為年輕人語言，初衷可理解。因此，宣傳片出現孩子在星空下安睡、青年在球場揮汗的美好畫面，用來詮釋和平。

鄭麗文雖在接受ＮＢＣ專訪時強調，國民黨一向重視國防，並將目前軍購審議爭議，歸咎於執政黨資訊不透明。這番說法能否說服中間選民，尚待觀察，卻難阻卻綠營刻意拿「擋軍購」與「鄭習會」掛鉤的政治操作；而「躺平」一詞一旦被聯想成消極備戰，國民黨反而有理說不清。

鄭麗文訪陸前夕，國民黨前副主席連勝文憶及父親連戰當年和平之旅，提到「謀定而後動」的謹慎，特別值得鄭麗文借鏡。

連勝文提到，父親連戰的和平之旅，事前低調籌畫數個月，沒有對外界多言，甚至連家人都不知道，期間雙方幕僚就諸多細節反覆磋商；出發之前，父親還一直叮嚀「以免言多必失、橫生枝節」，而他也親眼見到父親在過程中，「幾乎沒有即興式的發言，以避免被當時的台灣當權者做為把柄，用來抹紅、打擊國民黨」。

相較於連戰當年，如今兩岸情況更加嚴峻，許多兩岸的良性互動，都可能被綠營側翼或網路打手斷章取義、扭曲，甚至變造，用來抹黑、抹紅個人及國民黨。國民黨的「躺平」文宣看得到創意，卻無可避免被部分網友惡意解讀，即是一例，也說明鄭麗文此行如履薄冰，不可不慎。

鄭麗文 鄭習會 連戰 連勝文

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