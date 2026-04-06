快訊

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格與「連胡會」相當

鋒面接近！8縣市大雨特報 防短延時強降雨

簡立峰專欄／美名校把AI納畢業門檻 高教如何應對變局

聽新聞
0:00 / 0:00

美媒NBC專訪 鄭麗文：兩岸關係與對美關係 並非2擇1

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席鄭麗文將率團訪陸。圖／聯合報系資料照片 余承翰
國民黨主席鄭麗文將率團訪陸。圖／聯合報系資料照片 余承翰

國民黨主席鄭麗文日前接受美國媒體ＮＢＣ專訪表示，改善兩岸關係從來不需要以犧牲對美關係為代價，兩者並非二擇一。她並指出，推動兩岸和平、降低衝突風險，不僅符合台灣人民利益，也符合美國及國際社會對區域穩定的期待。

鄭麗文在專訪中表示，台美關係對中華民國而言始終是重中之重，國民黨與美國在歷史上曾並肩作戰，長期以來也維持深厚情誼。她強調，美國過去對台灣提供許多重要支持，台灣始終心存感謝，也將持續致力於深化、擴大並鞏固台美關係。

在國防安全議題上，鄭麗文說，國民黨一向重視國防，也支持台灣維持必要防衛能力及與美國的軍事合作；當前軍購預算之所以在立法院審議過程出現爭議，關鍵在執政黨未充分揭露具體資訊，導致國會難以完整監督與審查。她重申，國民黨的立場始終是，在資訊透明、程序完備的前提下，負責任地推動相關審議，確保國家安全與民主監督並行。

「和平之下，每個人都是贏家；戰爭之下，每個人都是輸家。」鄭麗文說，無論是台灣內部政黨競爭、兩岸互動或美中關係，她不希望這些關係淪為零和對抗；期待各方以更高的智慧與格局，透過坦誠對話、合作與善意，為台海和平、東亞穩定與世界安全開創新局。

鄭麗文明將啟程訪問中國大陸，鄭麗文表示，台灣產業與台商被遺忘太久，此次訪陸就像「久旱逢甘霖」，她期待此行能帶來兩岸的春天，在一片陰霾的國際局勢中看到新的曙光與希望。儘管黨內對「鄭習會」有不同意見，但鄭麗文透露「雜音其實非常少」，黨內絕大多數對她訪陸持支持、正面態度。她也說，此行焦點會放在台灣產業跟台商照顧上，這些期待會化成積極的輔選力量，為年底選情加分。

前副主席連勝文分享其父親、前主席連戰二○○五年訪陸和平之旅的經驗。他說，父親在過程中展現的謹言慎行、謀定而後動，面對龐大壓力時的沉著，是他最重要的身教；期盼即將舉行的兩黨高層會面能緩和兩岸緊張局勢，為國民黨爭取更多台灣民意的認同。

連勝文說，他衷心期盼，即將舉行的兩黨高層會面，不僅能緩和兩岸現今緊張局勢，更希望以穩健的作法，為國民黨爭取更多台灣民意的認同，畢竟「勝選」才是國民黨現在最重要的目標與工作；也唯有勝選，才能真正推動、並實現許多有利於兩岸民眾未來生存發展的重要政見，也唯有勝選，才能真正做到「避戰保台」，確保台海和平，保護下一代不受戰火的荼毒。

鄭麗文 鄭習會 兩岸關係

延伸閱讀

接受美媒專訪 鄭麗文：深化台美關係推動兩岸和平

鄭麗文將訪陸 曝「久旱逢甘霖」黨內絕大多數都支持

連勝文憶連戰破冰之旅 籲鄭麗文訪陸應謹言慎行以求勝選

鄭習會 開啟台海和平契機

相關新聞

觀察站／謀定而後動 鄭麗文赴陸防節外生枝

國民黨主席鄭麗文啟程訪陸前夕，國民黨在臉書推出宣傳片，畫面溫馨，訴求簡單：「有和平才能躺平，和平最大。」但「躺平」有正反意思，從網友的吐槽也可見，鄭麗文此行雖想得分，更要避免失分；有大志要創太平，必須審慎應事，別讓選戰「躺平」。

鄭麗文明訪陸！早年回雲南祭祖相片曝光 彝族背景引熱議

國民黨主席鄭麗文將於明日啟程訪問中國大陸，預計將與中共中央總書記習近平會談，而鄭麗文早年返回雲南普洱祭祖的歷史相片近日也重新曝光，其雲南彝族背景也在大陸網上成為話題。

鄭麗文談改善兩岸交流 不需要犧牲與美國關係

國民黨主席鄭麗文即將訪陸，她日前接受美國媒體NBC專訪表示，改善兩岸關係從來不需要以犧牲對美關係為代價，兩者並非二擇一。她並指出，推動兩岸和平、降低衝突風險，不僅符合台灣人民利益，也符合美國及國際社會對區域穩定的期待。

國民黨宣傳「和平最大」 躺平說遭酸

國民黨主席鄭麗文訪陸前夕，國民黨中央在臉書發布六十秒的ＡＩ宣傳片，畫面中以「各種躺平」作為主軸，主打「有和平才能躺平，和平最大」。不過，有網友質疑：「沒國防保護，會有和平？」

美媒NBC專訪 鄭麗文：兩岸關係與對美關係 並非2擇1

國民黨主席鄭麗文日前接受美國媒體ＮＢＣ專訪表示，改善兩岸關係從來不需要以犧牲對美關係為代價，兩者並非二擇一。她並指出，推動兩岸和平、降低衝突風險，不僅符合台灣人民利益，也符合美國及國際社會對區域穩定的期待。

賴總統：有人認為與威權者握手就能換來和平

國民黨主席鄭麗文明天啟程訪陸，「鄭習會」將登場。賴清德總統昨天出席活動時意有所指表示，有人認為，只要與威權者握手、交流、妥協、放棄主權，就能換來和平，「但歷史早已告訴我們，真正的和平，從來不是靠著向威權低頭或妥協換來的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。