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國民黨宣傳「和平最大」 躺平說遭酸

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨在臉書發布六十秒的ＡＩ宣傳片，主打「有和平才能躺平，和平最大」。圖／翻攝自「中國國民黨ＫＭＴ」
國民黨在臉書發布六十秒的ＡＩ宣傳片，主打「有和平才能躺平，和平最大」。圖／翻攝自「中國國民黨ＫＭＴ」

國民黨主席鄭麗文訪陸前夕，國民黨中央在臉書發布六十秒的ＡＩ宣傳片，畫面中以「各種躺平」作為主軸，主打「有和平才能躺平，和平最大」。不過，有網友質疑：「沒國防保護，會有和平？」

國民黨指出，真正的強大，從來不需要大聲喧嘩，而是給予人民一份「不需擔憂」的穩定。看著孩子在星空下安穩入睡，還是青年在球場揮灑汗水，這些平凡而珍貴的「躺平」時刻，是國民黨不容退讓的堅持，「和平是繁榮的唯一根基，更是台灣未來的希望」。影片最後並喊話，「這次讓我們為了和平站出來」。

國民黨表示，和平不只是繁榮發展的根本，更是台灣未來得以延續的關鍵希望；唯有守住和平，才能讓每一個珍視的人、每一份深愛的日常，在未來歲月裡繼續擁有這片安穩而寧靜的台灣。

雖然「有和平才能躺平」的「躺平」哏，讓人會心一笑，但也不乏網友酸言酸語。有網友提及今年度中央政府總預算、國防預算沒過，拿什麼當和平籌碼？也有人嗆「和平要投資成本，不是什麼都不做」、「追求和平沒問題，但不能用躺平來交換」。

鄭麗文 鄭習會 國民黨

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