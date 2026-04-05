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鄭麗文訪陸 張榮恭指邀訪方式比照2005年「連胡會」

中央社／ 台北5日電

國民黨副主席張榮恭今天表示，陸方邀請國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸的呈現方式，與2005年「連胡會」，前中共總書記胡錦濤邀請前黨主席連戰訪陸時的處理方式「一模一樣」，此正是兩岸互動中兼顧善意、對等與尊嚴的成熟安排。

中共中央台灣工作辦公室主任宋濤3月30日表示，中共中央和中共總書記習近平歡迎並邀請鄭麗文率中國國民黨訪團，於4月7至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。

國民黨今天發出新聞稿指出，張榮恭接受媒體專訪時表示，大陸方面邀請鄭麗文訪問中國大陸的呈現方式，與2005年「連胡會」，胡錦濤邀請連戰訪陸時的處理方式「一模一樣」，不但並非失禮，反而正是兩岸互動中兼顧善意、對等與尊嚴的成熟安排。

至於陸方為何不直接表達邀請，而是先提到鄭麗文有訪問意願，張榮恭說，1971年前美國國務卿季辛吉秘訪中國，磋商前美國總統尼克森擬訪中；季辛吉告訴時任中國總理周恩來，希望由時任中共中央委員會主席毛澤東具名邀請，但毛澤東沒有同意，後改由周恩來以總理身分邀請。

張榮恭表示，當時中美兩國已經20多年沒交往，中國不太可能突然表達邀請，因此磋商結果是由中方「獲悉」尼克森訪問意願，由周恩來代表中華人民共和國政府邀請，「你有意願來、我也邀請你來」，雙方都有善意。

談及2005年連戰率團訪陸「和平之旅」，張榮恭回憶，2005年3月31日國民黨前副主席江丙坤先率團到大陸進行「破冰之旅」，江丙坤與前大陸全國政協主席賈慶林討論邀請連戰訪陸，也是採取同樣方式。

張榮恭說，他當時向賈慶林提到，1945年國共重慶談判，蔣中正是具名邀請毛澤東，國共兩黨領導人60年沒見，由胡錦濤具名邀請連戰會更完美；賈慶林當場離席打電話，回來就確定由胡錦濤具名邀請。

張榮恭指出，之後新華社發出2篇新聞稿，1篇是賈慶林獲悉連戰表達訪問意願，因此邀請連戰往訪，第2篇是時任國台辦主任陳雲林說明此邀請代表中共中央以及胡錦濤。

張榮恭表示，此次鄭麗文訪陸，與當年的表達方式是一模一樣，只是這次由國台辦主任宋濤在1篇新聞稿內就完整表達；這些方式過去都有過，表達互相都具有誠意和善意且互相尊重，台灣政壇常關注兩岸交流是否合乎對等尊嚴原則，這就是完全對等尊嚴，陸方已表達對邀請鄭麗文訪陸的慎重跟尊重。

鄭麗文 鄭習會

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