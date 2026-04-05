黨內對鄭麗文訪陸轉趨正面 藍南部戰將讚：民眾樂觀其成

國民黨主席鄭麗文將訪問中國大陸，引發各界討論，黨內也有雜音。不過鄭麗文透露「雜音其實非常少」，國民黨立委蘇清泉也說，現在雜音都沒了，大家不希望民進黨抹紅，況且鄭麗文都還沒去談，民進黨緊張什麼？國民黨立委林德福認為，賴清德總統做不來讓兩岸友好互動，那就國民黨來做。

鄭麗文7日將訪陸，外界預料將與中共中央總書記習近平會面。儘管黨內對「鄭習會」有不同意見，但鄭麗文透露「雜音其實非常少」，國民黨內絕大多數人對她訪陸持支持、正面態度，「這就像久旱逢甘霖」，兩岸隔絕太久，台灣各產業太慘，大家都有所期盼。

蘇清泉質疑，民進黨政府一昧抱日本、美國大腿得到什麼？能給台灣什麼保障？現在編一大堆錢在軍購上，但美國很多項目也不交貨。對大陸真的有必要搞成這麼緊張？交心、交談總比交惡好，也許談一談就能不打仗，甚至特別預算編列一半就可以。

蘇清泉認為，如今鄭麗文好不容易赴陸將成行，大家應該樂觀其成，賴總統為什麼要潑冷水？其實民眾都了解這道理，也都樂觀其成，難道中間選民是笨蛋？希望民進黨不要天天抹黑抹紅。他提到，國民黨內本來有些雜音也沒了，大家就是不希望民進黨抹紅，影響到接下來2026地方選舉；現在鄭麗文談都還沒談，民進黨在緊張什麼？

林德福也說，絕對力挺支持鄭麗文赴陸，黨內現在也都沒什麼雜音。鄭麗文先前就說赴陸前後能跟賴總統見面，但民進黨卻還要持續抹紅，國民黨本來就真心做事，希望兩岸和平、反對台獨，賴總統做不來的兩岸友好互動，那就國民黨來做；況且賴總統先前自己說要邀習近平吃蝦仁飯、喝珍奶，如今又變這個態度，講一套、做一套。