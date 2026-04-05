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鄭習會在即 王定宇籲鄭麗文勿卑躬屈膝附和中共

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文即將訪問中國大陸，預料將與中共中央總書記習近平會面。民進黨立委王定宇今天呼籲，盼鄭麗文應將台灣人民利益放在心裡，不應卑躬屈膝附和中共，傷害台灣利益；他提及若鄭麗文附和中共「反台獨」，即反對台灣擁有主權、人民擁有決定權，也否定國民黨在民主台灣的存在必要。

對於「鄭習會」，連勝文昨在臉書貼文以2005年父親連戰去大陸的破冰之旅，以及連胡會，「父親在過程中所展現的謹言慎行，凡事謀定而後動，以及面對龐大壓力時的沈著」，被解讀是呼籲鄭麗文出訪中國也應謹言慎行。

對此，王定宇分析，可能是擔心過於諂媚中共，將影響到國民黨的選舉，也可能考量台灣長年以來從國民黨執政的法治，民間不得與中國黨政軍簽訂任何協議，有法律上的顧忌，也可能是要提醒，連戰裁示最早見到中國領導人的政治人物，要來蹭歷史性，可能性很多。

王定宇表示，作為台灣人民，要提醒鄭麗文，跟習近平見面，至少要把2300萬人的國家利益、國家主權、國家安全放在心裡，無論這片土地叫台灣、中華民國或中華民國台灣，都是我們的國家，縱使不敢伸張台灣的主權和事實存在，或停止武力威脅，也不要做出喪權辱國的事情，或合理化中國對台灣的武力威脅，傷害台灣利益，是台灣人民的共同期望，但也普遍認為難以期待。

王定宇批評，鄭麗文赴中一定會談到「一中」、「九二共識」，事實上，前總統馬英九所稱的「九二共識」其實是謊言，也被台灣用選票選票淘汰，但即便是這項版本，都保有「各表」空間，有中華民國，鄭麗文卻只剩「一中」，只剩下中華人民共和國，各表還在不在？

王定宇續指，鄭麗文也會附和中國的「反台獨」，但中共對台獨的定義，包含主張中華民國、台灣、主張維持現狀，即反對台灣擁有主權、人民擁有決定權，中共只留下一條路，無條件接受中共統治，其他主權的主張都叫台獨，一個在台灣靠選舉的政黨，卻連人民選擇權、國家主權都附和中國，也否定國民黨在民主台灣的存在必要。

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