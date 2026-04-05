鄭麗文將訪陸 曝「久旱逢甘霖」黨內絕大多數都支持

國民黨主席鄭麗文後天（7日）將啟程訪問中國大陸，外界預料將與中共中央總書記習近平會面。鄭麗文表示，台灣產業與台商被遺忘太久，此次訪陸就像「久旱逢甘霖」，她期待此行能帶來兩岸的春天，在現在一片陰霾的國際局勢中看到新的曙光與希望。

根據目前國民黨公布行程，鄭麗文7日下午抵達上海，將直奔南京；8日上午在中山陵謁陵後，隨即返回上海參加後續參訪與活動；並在9日下午前往北京。

隨團成員包括三位副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、主席辦公室特別顧問李德維，以及青年事務發展委員會主委連勝武等人。

鄭麗文行前先後拜會立法院前院長王金平、前主席吳伯雄，並表示此次訪陸，國民黨大多數人不但認同，且希望能全力以赴，這畢竟是國民黨非常重要的責任跟使命，相信不只是國民黨共同的願望，也代表台灣2300萬人追求的和平目標。

儘管黨內對「鄭習會」有不同意見，但鄭麗文透露「雜音其實非常少」，國民黨內絕大多數對她訪陸持支持、正面態度，也有不少人積極爭取隨行，「這就像久旱逢甘霖」，兩岸隔絕太久，台灣各產業太慘，大家都有所期盼。她也說，此行焦點會放在台灣產業跟台商照顧上，這些期待會化成積極的輔選力量，為年底選情加分。

鄭麗文日前表示，這次大陸行最主要是要擴大和建立兩岸締造和平關係的共同願望，但必須在2028年國民黨重返執政後，才能真正落實，這是今後兩年要努力的目標。

鄭麗文也說，國民黨有不可推卸的歷史任務，在關鍵時刻，她要證明兩岸絕對可以透過和平的對話交流，奠定締造和平穩定的兩岸關係，甚至成就區域的穩定關係與全世界的和平，所以此行意義重大，挑戰非凡。