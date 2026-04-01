米勒：川習應不會出現大交易

美國總統川普預計五月中旬訪問北京，「美中經濟暨安全審查委員會」委員米勒分析說，川習會現在最大的問題是，川普恐怕還沒有釐清，希望拿什麼當作交換條件與中國交涉，他預料川習會不會出現「大型交易」。相對國民黨主席鄭麗文即將訪陸與上場的「鄭習會」，至少釋放三項訊息。

二○○五年鄭麗文曾以發言人身分，隨時任國民黨主席連戰赴陸與時任中共總書記胡錦濤舉行眾所矚目「連胡會」，從當年的「破冰和平」到此行強調「和平發展」，鄭麗文在宣布記者會上至少提到五次「和平」這個關鍵字。

藍營高層分析，習近平近年已幾乎不與國民黨人士會晤，這次邀請鄭麗文訪問大陸，同時安排「鄭習會」，證明在「九二共識」的基調下，國民黨仍是在兩岸和平發展議題上保有溝通與對話管道的領導品牌。

知情人士指出，鄭麗文這次率團訪問大陸，預計將與中共總書記習近平「鄭習會」，至少已釋出三項訊息。

第一是「登陸」的論述鋪陳緊扣「和平發展」主調。引用連戰兩岸「破冰和平」、馬英九執政的兩岸「和平穩定」，鄭麗文延續「連馬路線」，但「發展」是此行的核心主調。

其次，鄭麗文此時訪陸，在二○二六年底九合一選舉前的兩岸議題上，意圖展現國民黨翻轉兩岸和平話語主導權的企圖心，向國際社會證明國民黨在台海和平關係上，是具有管理兩岸風險能力的政黨。

在隨團成員的挑選上，訪問團成員包括國民黨副主席蕭旭岑、連戰之子連勝武，背後都有其特殊意義考量。

白宮卅日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特指出，她預期內閣官員會在川普出發前訪問中國，這是總統國際出訪的慣例，不過目前尚未擬定行程，她與財政部溝通之後會對外說明。

米勒受訪時表示，川普希望中國做出許多採購承諾，但恐怕還不清楚自己想拿什麼條件出來交換，米勒也評估，中國恐怕沒有非常渴望促成川習會，但希望維持美中關係；見或不見，多取決於美方決定，如果美方不希望見面，中方也不會那麼積極。