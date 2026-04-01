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上任160天晤習 反映陸對鄭認可
中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸，港媒星島日報分析，此次鄭麗文就任黨主席後僅用了約一六○天就登陸訪問，節奏算快。文章稱，這反映大陸對其「九二共識」等系列表態的明確認可。
近三任國民黨主席就任到會晤習近平的間隔，文章指出，朱立倫最快，只有一○五天，當時國民黨仍是台灣執政黨，兩岸關係仍處蜜月期。二○一六年國民黨變為在野，兩岸關係轉冷，洪秀柱等到接掌國民黨二一六天後，才訪北京晤習近平。這次鄭麗文則用了約一六○天，節奏算快，反映大陸對其「九二共識」等一系列表態的明確認可。
另據中新社報導，北京大學新結構經濟學研究院長林毅夫，三月卅日出席大陸中國公共外交協會在北京舉行的一場沙龍活動時，評價鄭麗文即將到訪大陸稱，這是一個「非常利好的消息」。林毅夫指出，很高興看到鄭麗文就任後堅持九二共識、反對台獨的方向。鄭麗文此次訪問將有助於增進兩岸和平發展與進一步交流。
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