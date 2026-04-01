學者看鄭習會 藍大選提前測試

國民黨主席鄭麗文本月訪問中國大陸，「鄭習會」即將登場。旅美學者翁履中表示，如果會談只強調九二共識、和平統一，卻沒有觸及對等尊重與制度差異，也未提出新的互動框架，很容易被解讀為單向靠攏。國民黨前駐美副代表黃裕鈞說，這是一場攸關區域穩定、甚至國際格局的政治測試。

鄭麗文與中共領導人習近平可能的會晤備受關注，美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中說，交流本身不是問題，但是否建立在對等與尊嚴之上，才是關鍵；訪問若能為國民黨成功塑造「降低緊張、帶來穩定」的形象，有望在部分選民中加分，但若被解讀為過度傾向北京，甚至影響台灣安全感與主體性，反效果也會非常直接。他認為這趟訪問不只是兩岸互動，更是對國民黨二○二六年地方選舉，甚至未來大選的提前測試。

翁履中也指出，北京在川習會前邀請鄭麗文訪問，美國總統川普在美中峰會時，可主張「台灣內部也希望兩岸和平、支持對話」，進而合理化美國在語言或政策上的調整；對川普來說，只要能降低衝突並換取利益，台灣議題被降溫處理，是可以被納入交易計算。

黃裕鈞表示，中國的崛起，應當建立在和平與既有全球秩序之內；真正的強大，不應是改寫規則，而是承擔更多責任、提供更多穩定。這也是為什麼近月來，英國、法國、德國、加拿大等國領導人陸續訪中，各方與中國的互動明顯增加；無論背後動機是經貿利益、風險控管，或戰略考量，這其實反映出一個現實：國際社會一方面承認中國的重要性，另一方面也期待中國在全球局勢中扮演更穩定的角色。

黃裕鈞說，台灣人民期待的，也不是口號式的「和平」，是可被驗證的行動。今天世界最不缺的，是各種呼籲克制的聲明；最缺的，是願意出手承擔風險、真正去降低衝突的力量。

黃裕鈞表示，對台灣而言，台灣真正的利益，在於避免誤判、降低風險，讓美中之間維持某種可控的競爭與合作；具體來說，真正能降低衝突的，不是抽象對話，而是具體利益的重新連結。