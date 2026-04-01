對話是好事 美議員：美中關係好 台灣愈安全

中國大陸國家主席習近平預計四月會晤國民黨主席鄭麗文，五月會晤美國總統川普，鄭麗文也計畫在訪問中國大陸之後，訪問美國，牽動美中台局勢。來台訪問的美國聯邦參議院外交委員會首席議員夏欣昨表示，對話是好事；參議員匡希恆則說，美中關係愈牢固，台灣就愈安全，台灣不用把美中元首會晤視為壞事。

針對鄭習會，夏欣表示，對話是好事；大家都知道，川普就要訪問中國，「我們認為對話是好事，希望中國平等看待台灣的執政和在野的領袖，如果他們跟一方對話，也要跟另一方對話，這會是好事」。

夏欣表示，她理解中國就台灣議題發表的聲明，正因如此，台灣替自己的未來做好準備至關重要，要避開「不願見到的結果」的最佳方式，就是威懾。

匡希恆回憶一九七九年美國與中華民國斷交後，美國國會介入並定義了美台關係，凸顯美國國會在台灣議題上發揮作用，他自己也已經提案將六項保證入法。

匡希恆說，台灣不用把美中元首會晤視為壞事，或是一件令人恐懼的事情；美中關係愈牢固，台灣得到的保護愈大；若美中關係不佳，中國更可能對台灣採取侵略行動；若美中關係強健，兩國總統保持對話與工作關係，中國就不會對台灣採取侵略行動。他希望台灣民眾了解，美中的牢固關係，應該是所有人共同的追求。