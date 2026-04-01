觀察站／先陸後美 鄭麗文維持平衡雙軌

國民黨主席鄭麗文前天敲定訪陸及「鄭習會」後，昨天即傳出鄭麗文大陸行之後，預定六月訪問美國。雖然國民黨並未證實，但該傳聞符合鄭在上半年完成「先陸後美」訪問的規畫，只是確定日程仍待國民黨確認。外界對鄭麗文的陸美之行，也將驗證她能否走著「平衡美陸」、維持雙軌的穩健路線。

台中市長盧秀燕不久前才結束訪美行程，雖然盧秀燕聲稱訪美的主要目的是城市交流，但為她政治下一步來試水溫的氣氛濃厚。據了解，不少與盧秀燕接觸的美方人士，都希望藉此了解國民黨在軍購議題上的立場，以及對中態度，有些人還明白表示對鄭麗文的擔憂。

美方憂心在鄭麗文的領導之下，國民黨恐無可避免地走向親中路線，除了擔憂把台灣自我防衛當作與對岸交換的籌碼，重演當年國民黨在立法院杯葛美國對台軍售的劇本，甚至懷疑鄭麗文與中國之間恐有不可告人的「對價關係」，增添美國對國民黨未來重返執政的疑慮。

再加上，鄭麗文上任後選擇優先訪問中國，以及國民黨未全盤接受國防特別預算，提出「三八○○億元＋N」的黨版對案，讓美方的疑慮更深。

如今，鄭麗文確定四月訪問中國，並傳出規畫在六月訪問美國，鄭麗文到時訪美無疑將迎接的是一場形象戰：既要說明國民黨在中國大陸取得的成果，也要表達國民黨雖然對中國大陸釋出善意，但沒有變成共產黨的小弟，也沒有走上反美一途，而是貫徹「美中並重」的藍圖。

國民黨拋出美中並重，顯然代表鄭麗文有意傳承馬政府時期的對外路線「馬規鄭隨」，與民進黨政府長期以來的親美路線競爭。

不過，這個路線雖然展現更為務實、穩健的美中台關係，但一來，美中競爭的大格局並未消失，美國挺台力量已習慣台灣長年的親美立場，恐對「美中並重」的轉向感到陌生；二來，美中並重講究平衡的拿捏，若鄭麗文中國行的姿態過低，如何在美國方面添補上等重的砝碼，將會是鄭麗文的一大難題。

況且，若國民黨不能先在軍購議題上實現「美中並重」的精神，而是把陸方的期待視為優先政治考量，美方恐把「美中並重」的說詞，解讀成一句空話。