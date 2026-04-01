鄭麗文計畫6月訪美 涉外人士：傳達美中並重基調

中國大陸正式邀請國民黨主席鄭麗文四月訪陸，傳出鄭麗文大陸行之後，預定六月訪問美國。有涉外人士指出，鄭麗文擬今年上半年完成「先陸後美」的訪問，六月是合理時程；鄭麗文此次訪美，除了可能說明訪中成果，同時也強調國民黨現在「美中並重」的基調方針。

對於鄭麗文是否六月訪問美國，國民黨並未證實；文傳會主委尹乃菁表示，鄭麗文的訪問有相關準備與安排，但時間尚未確定。

中共中央邀請鄭麗文率國民黨訪問團於四月七日至十二日到江蘇、上海、北京參觀訪問，確定鄭麗文訪陸行程。由於國民黨定調鄭麗文今年上半年先訪問中國大陸，再訪問美國，鄭麗文接下來何時訪美，也備受關注。據悉，鄭麗文現階段計畫六月訪問美國。有涉外人士指出，鄭麗文預計上半年完成到中國和美國的訪問，五、六月是合理的時程，而鄭麗文四月訪問中國以後，需要時間準備美國行，包括決定隨團人員和行程等，六月更加合適，但據他所知，國民黨目前尚未做出最後決定。

美對鄭訪陸成果 可能更勝軍購

另有知情人士表示，鄭麗文之所以先訪問中國大陸，是因為評估兩岸情勢緊張，將緩解兩岸對立視為優先事項。至於鄭麗文訪美是否聚焦說明軍購議題，涉外人士指出，鄭麗文已經釋出訊息，指國民黨支持「三八○○億元+Ｎ」的國防特別預算，有很大的彈性，主要是希望了解美方軍售內容後再做定奪；該人士認為，最後國民黨所提出的數字，或許與台中市長盧秀燕表態支持的八千億元相距不遠，代表軍購議題到了六月可能不再是美方最關心的重點。

涉外人士認為，美方到時可能對鄭麗文，以及她大陸行取得的成果更感興趣，而鄭麗文則希望向美方介紹自己。

據了解，盧秀燕日前訪美，有部分美方人士表達對鄭麗文路線的疑慮，鄭麗文訪美，除了要澄清說明外界對國民黨的誤解，同時也要傳達國民黨「美中並重」的路線。

美國國務院重申 支持兩岸對話

至於鄭麗文確定四月訪問中國，美國國務院發言人三月卅日做出回應，指兩岸有意義的交流，應聚焦在北京領導人和台灣民選政府之間不設前提的對話，而這也包括中方與其他台灣政黨的互動。國務院發言人重申，美國支持兩岸對話，預期兩岸透過和平、不受脅迫，以及兩岸人民都能接受的方式來解決分歧。

對於「鄭習會」將登場，來台訪問的美國聯邦參議院外交委員會首席議員夏欣昨表示，對話是好事；參議員匡希恆則說，美中關係愈牢固，台灣就愈安全，台灣不用把美中元首會晤視為壞事。