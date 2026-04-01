和平興台 張榮恭：這才是國民黨路線

國民黨主席鄭麗文下周將率團訪陸，促成此行的推手之一、國民黨副主席張榮恭接受聯合報專訪表示，台灣需要「避戰謀和」，才能保有經濟繁榮與民主自由，避戰靠反對台獨，謀和則靠「九二共識」；老百姓會深思，到底要抗中保台？還是和平興台？

張榮恭指出，鄭麗文訪陸行之所以受到高度關注，除歷任黨主席已十年未曾訪陸，也因台海局勢兵凶戰危；台海問題是因兩岸關係出了問題，不是台美關係，因此，兩岸關係是台灣安全的重中之重。

張榮恭表示，這次邀請模式是比照二○○五年，陸方邀請前主席連戰，正如美國前總統尼克森當年訪陸前，也是由美國時任國家安全顧問季辛吉先談好，由大陸表示「應對方要求發出邀請」，這是基於尊重對方，且過去已有前例。

張榮恭說，賴清德總統的台獨路徑很清楚，也讓兩岸之間沒有緩和空間，可能從現在的矛盾衝突走向戰爭。二○二四年大選，國民黨訴求「和平與戰爭的選擇」，這個訴求到現在依然適用；選後不到兩年，大陸已有多次圍台軍演，「也就是說，上一次大選，國民黨的訴求被驗證了」。

「國民黨必須有所作為，如果無法展現行動，要怎麼向民眾證明我們有能力處理兩岸關係？」他表示，二○○五年，連戰為台灣民眾提供了不同於衝突的和解道路、不同於戰爭的和平道路；現在依然是給台灣人民在衝突與戰爭之外，選擇和平的機會。

張榮恭認為，台灣擁有的經濟繁榮與民主自由不希望被改變，但如果失去外部和平環境，這些都將毀於一旦。因此，保有「和平環境」至關緊要，攸關生存問題；國民黨認為要「避戰謀和」，以反對台獨來避戰；何以謀和？則靠九二共識。

對於民進黨說「和平靠實力」，張榮恭說，國民黨絕對不反對增強實力，「武器精良、兵源充足、經濟發展也是實力」，但兩岸實力有巨大落差，台灣確實要不斷增強實力，可終究不能用這些實力進行軍事對決。

「互信與交流，不也是『和平的實力』？」張榮恭說，兩岸的互信愈高，交流愈多，和平愈有保障，所以國民黨依舊主張增強台灣實力，但要盡力避免兩岸攤牌。

他也說，民進黨老喊「抗中保台」，但抗中保不了台，這是兩岸實力落差問題；台灣不只要安全，還要興旺，「和平興台」才是國民黨的路線。