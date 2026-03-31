快訊

4月起電業用戶天然氣價格大漲逾41% 民生用戶不調整

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭習會可望登場 總統府前發言人：賴總統應見鄭麗文「主動殺球」

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
總統府前發言人Kolas Yotaka。圖／聯合報系資料照片
總統府前發言人Kolas Yotaka。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文4月7日將訪問中國大陸，「鄭習會」有望登場，鄭日前也表示，願意隨時與賴清德總統對話、見面。總統府前發言人Kolas Yotaka今天表示，賴總統應接球，因為這不是被迫接球，而是千載難逢的主動殺球。

Kolas Yotaka在臉書表示，「賴總統應見鄭主席」。她認為如果日本首相高市早苗是台灣總統，極可能會見鄭麗文。若賴總統把鄭麗文想成「戴著鄭麗文面具的習近平」，那麼，當鄭麗文表達願意在鄭習會前後見賴清德，她認為賴總統應接球，因為這不是被迫接球，而是千載難逢的主動殺球。

Kolas Yotaka說，賴總統不用去國會，就當著國際媒體的面向鄭麗文說明國民黨的國防預算套路將傷害台灣。以總統高度掌控話語權，這一局只會得分不會失分。守護國家安全，是一個8歲小孩到80歲老人都聽得懂的主張。她認為民進黨應勇敢挺進，沒有後退的餘地。

Kolas Yotaka提及，日經亞洲Nikkei Asia刊登了一篇她的投書，編輯部下了一個標題叫做「日本正在為最壞打算，台灣還在找藉口」。她想主要是因為她在文中提到台灣被拖著停滯不前的原因吧。被什麼拖著？她在文中寫到，「台灣被躊躇的能源政策拖累、被無下限杯葛國防預算的國會拖累、被中共假訊息的攻擊拖累，且此刻仍無力解決，所以無法往前走。」對比日本，台灣就像龜兔賽跑的兔子，她擔心就要輸掉比賽。但台灣不能輸，所以寫了這一篇，「感謝日經亞洲」。

鄭麗文 鄭習會 賴清德 習近平 高市早苗

延伸閱讀

習近平邀請鄭麗文4/7訪陸 「鄭習會」將登場

鄭習會來了 國民黨主席鄭麗文4月7日赴陸 盼為兩岸和平穩定跨出成功第一步

談鄭習會 國民黨批總統府：把善意當成敵意

看鄭習會 民進黨酸鄭麗文：投向中國的懷抱

相關新聞

鄭習會可望登場 總統府前發言人：賴總統應見鄭麗文「主動殺球」

國民黨主席鄭麗文4月7日將訪問中國大陸，「鄭習會」有望登場，鄭日前也表示，願意隨時與賴清德總統對話、見面。總統府前發言人Kolas Yotaka今天表示，賴總統應接球，因為這不是被迫接球，而是千載難逢的主動殺球。

鄭習會將登場 謝國樑「正面看待」：她知道什麼對國民黨好、對台灣好

基隆市長謝國樑今天出席「動員、戰綜及災防」三合一會報時說，正面看待國民黨主席鄭麗文出訪中國大陸，並會見中共總書記習近平。什麼東西對國民黨好，什麼東西對台灣好，相信鄭非常清楚，並希望她能夠帶回好的成果。

習近平邀請鄭麗文4/7訪陸 「鄭習會」將登場

中國國民黨主席鄭麗文希望今年上半年先訪中國大陸再訪美國，中共中台辦主任宋濤30日宣布中共總書記習近平歡迎並邀請鄭麗文訪問大陸；國民黨也同時宣布，鄭麗文4月7日至12日訪問大陸。雙方共同宣告「鄭習會」即將登場。

新聞評論／鄭習會超車川普 北京欲先謀兩岸穩定

國共雙方30日同時宣布國民黨主席鄭麗文即將訪問中國，有點突然，但也不全然意外。美國總統川普確定推遲至5月中旬才訪問中國後，鄭麗文的訪問本來就是何時宣布時間的問題，但特別的是這次是國台辦主任宋濤親自「受權宣布」消息，凸顯北京方面的重視程度並不尋常。

訪中優先 美國次要？鄭麗文：兩岸不是零和遊戲

國民黨主席鄭麗文宣布訪北京，被質疑與中國互動列優先，與美國關係則擺為次要。鄭麗文表示，兩岸關係重中之重，對美關係尤其如此，這沒有二擇一的問題，也沒有孰重孰輕的問題。

鄭習將會／分析：藍選情是否加分 看鄭麗文表現

訪中及鋪排「鄭習會」是國民黨主席鄭麗文上任後積極推動的政治進程，但近年民進黨不斷抹紅、抹黑國民黨「親中」色彩，今年又逢選舉年，國共領導人會晤，對藍營是選戰利多或利空，關鍵在鄭訪北京期間的言行，能否消弭政治疑慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。