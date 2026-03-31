鄭習會將登場 謝國樑「正面看待」：她知道什麼對國民黨好、對台灣好

基隆市長謝國樑今天出席「動員、戰綜及災防」三合一會報時說，正面看待國民黨主席鄭麗文出訪中國大陸，並會見中共總書記習近平。什麼東西對國民黨好，什麼東西對台灣好，相信鄭非常清楚，並希望她能夠帶回好的成果。

基隆市民國115年第1次「全民防衛動員準備、全民戰力綜合協調暨災害防救」會報，今天下午在防災應變中心召開。謝國樑表示，非常感謝後備指揮部以及所有的國軍部隊，還有各單位的配合。平時的演練非常重要，基隆會做好該做的準備，不管是平時還是重要時刻來臨的時候，我們都要準備好。

鄭麗文即將啟程前往中國大陸訪問，並與習近平會面，廣受各方關注，謝國樑表示「正面看待」。謝說，他跟鄭麗文認識非常多年，認為鄭是非常有智慧的人，什麼東西對國民黨好，什麼東西對台灣好，相信她非常清楚 所以正面看待鄭麗文出訪行程，並希望她能夠帶回好的成果。

基隆市今天召開動員、戰綜及災防三合一會報，基隆市長謝國樑說，基隆會做好該做的準備。記者邱瑞杰／攝影