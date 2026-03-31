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鄭習會將登場 謝國樑「正面看待」：她知道什麼對國民黨好、對台灣好

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天表示，正面看待國民黨主席鄭麗文出訪中國大陸，並會見中共總書記習近平，希望她能夠帶回好的成果。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天表示，正面看待國民黨主席鄭麗文出訪中國大陸，並會見中共總書記習近平，希望她能夠帶回好的成果。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天出席「動員、戰綜及災防」三合一會報時說，正面看待國民黨主席鄭麗文出訪中國大陸，並會見中共總書記習近平。什麼東西對國民黨好，什麼東西對台灣好，相信鄭非常清楚，並希望她能夠帶回好的成果。

基隆市民國115年第1次「全民防衛動員準備、全民戰力綜合協調暨災害防救」會報，今天下午在防災應變中心召開。謝國樑表示，非常感謝後備指揮部以及所有的國軍部隊，還有各單位的配合。平時的演練非常重要，基隆會做好該做的準備，不管是平時還是重要時刻來臨的時候，我們都要準備好。

鄭麗文即將啟程前往中國大陸訪問，並與習近平會面，廣受各方關注，謝國樑表示「正面看待」。謝說，他跟鄭麗文認識非常多年，認為鄭是非常有智慧的人，什麼東西對國民黨好，什麼東西對台灣好，相信她非常清楚 所以正面看待鄭麗文出訪行程，並希望她能夠帶回好的成果。

基隆市今天召開動員、戰綜及災防三合一會報，基隆市長謝國樑說，基隆會做好該做的準備。記者邱瑞杰／攝影
基隆市今天召開動員、戰綜及災防三合一會報，基隆市長謝國樑說，基隆會做好該做的準備。記者邱瑞杰／攝影

基隆市今天召開動員、戰綜及災防三合一會報，基隆市長謝國樑說，基隆會做好該做的準備。記者邱瑞杰／攝影
基隆市今天召開動員、戰綜及災防三合一會報，基隆市長謝國樑說，基隆會做好該做的準備。記者邱瑞杰／攝影

鄭麗文 鄭習會 習近平 國民黨 謝國樑

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中國國民黨主席鄭麗文希望今年上半年先訪中國大陸再訪美國，中共中台辦主任宋濤30日宣布中共總書記習近平歡迎並邀請鄭麗文訪問大陸；國民黨也同時宣布，鄭麗文4月7日至12日訪問大陸。雙方共同宣告「鄭習會」即將登場。

新聞評論／鄭習會超車川普 北京欲先謀兩岸穩定

國共雙方30日同時宣布國民黨主席鄭麗文即將訪問中國，有點突然，但也不全然意外。美國總統川普確定推遲至5月中旬才訪問中國後，鄭麗文的訪問本來就是何時宣布時間的問題，但特別的是這次是國台辦主任宋濤親自「受權宣布」消息，凸顯北京方面的重視程度並不尋常。

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訪中及鋪排「鄭習會」是國民黨主席鄭麗文上任後積極推動的政治進程，但近年民進黨不斷抹紅、抹黑國民黨「親中」色彩，今年又逢選舉年，國共領導人會晤，對藍營是選戰利多或利空，關鍵在鄭訪北京期間的言行，能否消弭政治疑慮。

從連胡會看鄭習會 國民黨這次的考驗更加嚴峻

在北京的邀請下，國民黨主席鄭麗文將於4月7日赴陸訪問，且若無意外將會與中國大陸領導人習近平見面。 雖然根據報載，大陸此次邀請模式將比照2005年「連胡會」，然而不論兩位黨主席的個人風格、黨內影響力，就從歷史唯物角度來看，即將到來的「鄭習會」絕不可能是2005年的「連胡會」翻版。

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