鄭麗文在「言論自由日」赴中 卓揆：明顯挑動國內神經

「鄭習會」將成行，民進黨立委邱議瑩今質詢時憂心這將成國安破口，行政院長卓榮泰回應，在4月7日「言論自由日」去是對方安排，明顯是在挑動國內神經；若國民黨此行帶著「九二」、「一中」兩頂帽子去，注定這場談判是對台灣沒有利的。

卓榮泰今天前往立法院進行施政總質詢，邱議瑩於今日立法院施政總質詢時強調，政府在面對中國統戰威脅時必須態度強硬，同時在國家能源配比與長遠建設上，應展現具備「預見性」的戰略眼光。

邱議瑩指出，適逢立法院審查1.25兆元國防特別預算，且美國跨黨派聯邦參議員特別搭乘專機訪台之際，中國卻單方面宣布「鄭習會」，時機點異常，且若有立法院外交及國防委員會委員隨團前往，恐引發機密資料外洩給中國的國安風險，進而弱化台灣國防。

卓榮泰回應，黨的事務他不宜多說，但若牽涉國安事務則要提醒。他批評，行程出發日的4月7日是「言論自由日」，去到無言論自由的國家，這也是對方在安排，明顯在挑動國內神經；從歷次調查中，國人都不會贊同九二共識是大家的共識，另外也沒有所謂全世界都奉行一中的情況，若國民黨此行帶著「九二」、「一中」兩頂帽子去，注定這場談判是對台灣沒有利的。

陸委會主委邱垂正也說，任何時間前往對岸交涉，都必須遵守「兩岸人民關係條例」，任何團體赴中，若無政府授權，絕不能與中國進行政治性協議或涉公權力事項，違者將依該條例第五條之一處罰，最重可處五年以下有期徒刑。他並呼籲國民黨，切勿落入中國統戰的陷阱，這不僅會破壞台灣內部的團結與民心士氣，更會向國際社會傳遞錯誤的訊息、影響台灣的生存發展。

邱議瑩也關心能源議題並指出，行政院的能源戰略應具備「預見性」，並詢問在現今大環境下，政府對能源配比與核綠並行的具體策略。卓榮泰回應政府目前仍維持轉型目標，並已著手準備增加必要的儲氣槽，以確保法定安全儲量；另外有關核能議題，卓榮泰也說會「多做一點準備」，目的是「希望在未來有多一個可能的選項」。