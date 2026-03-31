鄭習會4月登場 江啟臣：兩岸對話需要有人去做

國民黨主席鄭麗文將於4月7日率團訪問大陸，外界質疑可能會衝擊藍營選情？立法院副院長江啟臣表示，國家的安全還有兩岸的對話，都是非常重要的，「都需要有人去做」。台灣如何兼顧國家安全與對外關係，讓台灣在國際、兩岸關係上都能取得對台灣最有利的地位，這應該是朝野共同努力的目標。

對於台中市長盧秀燕表態支持軍購版本應調高為8000億至一兆元之間，江啟臣表示，他相信不管朝野各黨或所有人民，都絕對支持強化國防，維護國家的安全，提高國防自主的能力。相信朝野各黨團在接下來的審議當中一定會非常認真，在符合民意的同時，也符合國防需求，來達成最大共識。

江啟臣強調，他跟立法院長韓國瑜在過年期間公開說過，會把軍購列為本會期優先法案，目前已經在委員會完成第一階段的審查，但還要經過朝野黨團協商。所以韓國瑜應該會在最短時間內召集協商。

江啟臣說，立法院是合議制，正副院長要尊重各黨團的意見與討論。他相信朝野各黨各派，一定會在考量國家安全、國防需要以及符合民意的情況下，盡快完成審議。