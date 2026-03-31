快訊

創會38年首例！台大學生會長遭罷免 投票率1.44%、逾8成5同意

教學／AI工具查資料就怕「AI幻覺」！教你用Gemini「查證回覆內容」再檢查

國際油價轉跌、美股期指漲幅拉大 川普傳擬結束對伊作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭習會將登場 國民黨前駐美副代表：一場國際格局的政治測試

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
國民黨駐美代理代表黃裕鈞參加白宮記協晚宴。圖／黃裕鈞提供
國民黨駐美代理代表黃裕鈞參加白宮記協晚宴。圖／黃裕鈞提供

國民黨主席鄭麗文4月7日至12日訪問中國大陸，「鄭習會」即將登場。國民黨前駐美副代表黃裕鈞今天表示，這不會只是一趟行程，而是一場攸關區域穩定、甚至國際格局的政治測試。對台灣而言，台灣真正的利益，在於避免誤判、降低風險，讓美中之間維持某種可控的競爭與合作。

黃裕鈞表示，在當前局勢快速變動之際，鄭麗文將訪問中國大陸，甚至可能與中共中央總書記習近平會面。在這樣的時刻，台灣社會其實有幾個清楚而務實的期待。

他指出，首先，中國的崛起，應當建立在和平與既有全球秩序之內。真正的強大，不應是改寫規則，而是承擔更多責任、提供更多穩定。這也是為什麼近月來，英國、法國、德國、加拿大等國領導人陸續訪中，外界期待的，各方與中國的互動明顯增加。無論背後動機是經貿利益、風險控管，或戰略考量，這其實反映出一個現實：國際社會一方面承認中國的重要性，另一方面也期待中國在全球局勢中扮演更穩定的角色。

其次，黃裕鈞說，台灣人民期待的，也不是口號式的「和平」，而是可被驗證的行動。今天世界最不缺的，是各種呼籲克制的聲明；最缺的，是願意出手承擔風險、真正去降低衝突的力量。

黃裕鈞指出，以伊朗衝突為例，中國長期與伊朗維持關係，同時也與美國及海灣區域國家保持溝通。如果連這樣的條件，都無法轉化為實際的降溫與對話角色，問題不在於中國能不能，而在於是否願意把「負責任大國」從口號，變成需要付出代價的選擇。是否願意承擔哪怕有限的風險，去降低衝突升級的可能。

黃裕鈞表示，第三，「修昔底德陷阱」常被當作一種必然，但事實上，那更像是一種藉口。大國之間是否走向衝突，從來不是命運，而是選擇。中國人有智慧，也有能力走出一條和平崛起的道路。大國之間不是只能走向衝突，歷史也不必注定重演。如果選擇用力量穩定現狀，那世界也會做出不同回應。

「對台灣而言，台灣真正的利益，在於避免誤判、降低風險，讓美中之間維持某種可控的競爭與合作。」黃裕鈞說，具體來說，真正能降低衝突的，不是抽象對話，而是具體利益的重新連結。稀土供應若能制度化、芬太尼問題若能共同處理、美國農產品如高粱與大豆若能擴大採購，這些都是把對抗拉回合作的現實槓桿。

黃裕鈞也表示，若鄭麗文未來訪美，台灣應清楚表達，我們支持美中關係回到更可預測，包括讓關稅政策回到更可管理的方向，讓經濟能持續穩定發展。台灣應該成為促進理解與對話的橋樑，成為降低誤判、維護和平的一股力量。台灣的角色是提醒各方：衝突沒有贏家，誤判的代價由整個區域承擔。

最後，黃裕鈞說，對許多曾在美國求學、生活過的人來說，我們熱愛美國社會的價值，也同樣期待，一個和平、穩定、被尊重的中國，才能真正讓亞裔在社會中更有尊嚴。「世界不缺強硬的語言，缺的是有人願意把局勢往回拉。問題從來不是誰更強，而是誰願意先停止把世界推向風險。」

鄭麗文 鄭習會

延伸閱讀

鄭習會來了 國民黨主席鄭麗文4月7日赴陸 盼為兩岸和平穩定跨出成功第一步

鄭習會4月登場 藍黨團：提水救火兩岸關係

評鄭習會「象徵大於實質」 洪耀南：兩岸未必立刻回暖 台灣政治攻防先加劇

巧合？盧秀燕鄭麗文同時出手 黃健豪：分工維護台海和平

相關新聞

【重磅快評】鄭習會是誰「天上掉下來的禮物」？

大陸國台辦與國民黨昨天同步宣布，國民黨主席鄭麗文將在4月7日到12日間訪問中國大陸。合理推斷，鄭麗文此行很可能會與中共總書記習近平會面，滿足其上任以來一直推動的「鄭習會」願望。不過此消息一出，原本預期會大張旗鼓反對的民進黨，顯得相對「克制」，除了幾句酸言酸語，不見預期中的激烈反應。而國民黨內也顯得很低調，甚至出現檯面上政治人物「避談」的情況。為何會如此？就是雖然行程敲定，但未來變數還是很多。

獨／鄭麗文預定6月訪美 傳遞國民黨「美中並重」路線訊號

中方近日正式發出邀請，國民黨主席鄭麗文確定4月訪問中國，至於何時訪美，傳鄭麗文預計中國行之後，於6月訪問美國，行程包含美國東岸、西岸；有國民黨人士指出，鄭麗文擬今年上半年完成「先陸後美」的訪問，6月是「合理時程」，並指出，鄭麗文此次訪美，除了可能說明訪中成果，同時也強調國民黨現在美中並重的基調方針。

棋局反轉的戰略伏筆：解析「鄭習會」搶占「川習會」先機的地緣政治盤算

原定於2026年3月底在北京舉行的「川習會」，受制於2月底美國與以色列對伊朗發動聯合軍事行動後的連鎖反應，被迫延後至5月中旬。這一變動不僅打亂了美、中兩大強權的協商時程，更意外地讓原訂於4月至6月間登場、排在美中峰會之後的「鄭習會」，一躍成為北京外交舞台上的前導大戲。

鄭習會4月登場 江啟臣：兩岸對話需要有人去做

國民黨主席鄭麗文將於4月7日率團訪問大陸，外界質疑可能會衝擊藍營選情？立法院副院長江啟臣表示，國家的安全還有兩岸的對話，都是非常重要的，「都需要有人去做」。台灣如何兼顧國家安全與對外關係，讓台灣在國際、兩岸關係上都能取得對台灣最有利的地位，這應該是朝野共同努力的目標。

鄭習會將登場 國民黨前駐美副代表：一場國際格局的政治測試

國民黨主席鄭麗文4月7日至12日訪問中國大陸，「鄭習會」即將登場。國民黨前駐美副代表黃裕鈞今天表示，這不會只是一趟行程，而是一場攸關區域穩定、甚至國際格局的政治測試。對台灣而言，台灣真正的利益，在於避免誤判、降低風險，讓美中之間維持某種可控的競爭與合作。

【專家之眼】鄭習會要打開兩岸的學術交流

中共中央台灣工作辦公室主任宋濤正式宣布，習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團於四月七日至十二日訪問江蘇、上海及北京。這是睽違十年後，國共兩黨最高層的再度接觸，支持者視之為兩岸和平的新曙光，批評者則疑慮重重，認為此行象徵意義多於實質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。