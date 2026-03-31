鄭習會將登場 國民黨前駐美副代表：一場國際格局的政治測試

國民黨主席鄭麗文4月7日至12日訪問中國大陸，「鄭習會」即將登場。國民黨前駐美副代表黃裕鈞今天表示，這不會只是一趟行程，而是一場攸關區域穩定、甚至國際格局的政治測試。對台灣而言，台灣真正的利益，在於避免誤判、降低風險，讓美中之間維持某種可控的競爭與合作。

黃裕鈞表示，在當前局勢快速變動之際，鄭麗文將訪問中國大陸，甚至可能與中共中央總書記習近平會面。在這樣的時刻，台灣社會其實有幾個清楚而務實的期待。

他指出，首先，中國的崛起，應當建立在和平與既有全球秩序之內。真正的強大，不應是改寫規則，而是承擔更多責任、提供更多穩定。這也是為什麼近月來，英國、法國、德國、加拿大等國領導人陸續訪中，外界期待的，各方與中國的互動明顯增加。無論背後動機是經貿利益、風險控管，或戰略考量，這其實反映出一個現實：國際社會一方面承認中國的重要性，另一方面也期待中國在全球局勢中扮演更穩定的角色。

其次，黃裕鈞說，台灣人民期待的，也不是口號式的「和平」，而是可被驗證的行動。今天世界最不缺的，是各種呼籲克制的聲明；最缺的，是願意出手承擔風險、真正去降低衝突的力量。

黃裕鈞指出，以伊朗衝突為例，中國長期與伊朗維持關係，同時也與美國及海灣區域國家保持溝通。如果連這樣的條件，都無法轉化為實際的降溫與對話角色，問題不在於中國能不能，而在於是否願意把「負責任大國」從口號，變成需要付出代價的選擇。是否願意承擔哪怕有限的風險，去降低衝突升級的可能。

黃裕鈞表示，第三，「修昔底德陷阱」常被當作一種必然，但事實上，那更像是一種藉口。大國之間是否走向衝突，從來不是命運，而是選擇。中國人有智慧，也有能力走出一條和平崛起的道路。大國之間不是只能走向衝突，歷史也不必注定重演。如果選擇用力量穩定現狀，那世界也會做出不同回應。

「對台灣而言，台灣真正的利益，在於避免誤判、降低風險，讓美中之間維持某種可控的競爭與合作。」黃裕鈞說，具體來說，真正能降低衝突的，不是抽象對話，而是具體利益的重新連結。稀土供應若能制度化、芬太尼問題若能共同處理、美國農產品如高粱與大豆若能擴大採購，這些都是把對抗拉回合作的現實槓桿。

黃裕鈞也表示，若鄭麗文未來訪美，台灣應清楚表達，我們支持美中關係回到更可預測，包括讓關稅政策回到更可管理的方向，讓經濟能持續穩定發展。台灣應該成為促進理解與對話的橋樑，成為降低誤判、維護和平的一股力量。台灣的角色是提醒各方：衝突沒有贏家，誤判的代價由整個區域承擔。

最後，黃裕鈞說，對許多曾在美國求學、生活過的人來說，我們熱愛美國社會的價值，也同樣期待，一個和平、穩定、被尊重的中國，才能真正讓亞裔在社會中更有尊嚴。「世界不缺強硬的語言，缺的是有人願意把局勢往回拉。問題從來不是誰更強，而是誰願意先停止把世界推向風險。」