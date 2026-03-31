快訊

創會38年首例！台大學生會長遭罷免 投票率1.44%、逾8成5同意

教學／AI工具查資料就怕「AI幻覺」！教你用Gemini「查證回覆內容」再檢查

國際油價轉跌、美股期指漲幅拉大 川普傳擬結束對伊作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】鄭習會是誰「天上掉下來的禮物」？

聯合報／ 主筆室
國民黨主席鄭麗文將在4月7日到12日間訪問中國大陸，此行很可能會與中共總書記習近平會面。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文將在4月7日到12日間訪問中國大陸，此行很可能會與中共總書記習近平會面。圖／聯合報系資料照片

大陸國台辦與國民黨昨天同步宣布，國民黨主席鄭麗文將在4月7日到12日間訪問中國大陸。合理推斷，鄭麗文此行很可能會與中共總書記習近平會面，滿足其上任以來一直推動的「鄭習會」願望。不過此消息一出，原本預期會大張旗鼓反對的民進黨，顯得相對「克制」，除了幾句酸言酸語，不見預期中的激烈反應。而國民黨內也顯得很低調，甚至出現檯面上政治人物「避談」的情況。為何會如此？就是雖然行程敲定，但未來變數還是很多。

預期中的「鄭習會」及其影響，至少會和幾件事產生密切關連：首先是5月的「川習會」。已有學者分析認為，陸方之所以此時放行鄭習會，就是要做球給川普，讓川普在與習近平對話時，可以有「台灣也有呼籲和平的聲音」。講得更直白點，就是陸方有把國民黨當作「籌碼的籌碼」意味。當川普要在台灣議題上對陸方讓步時，有下台階的空間。

至於第二個變數，是如果真的「鄭習會」，國共雙方會說什麼、做什麼。這恐怕也是民進黨目前仍保持克制，以及國民黨政治人物(尤其是民選官員、民代)都選擇保持低調的原因。就民進黨來說，其面對鄭習會的敘事應該已經很清楚，就是「國民黨向中國靠攏」、「為了鄭習會，所以擋軍購」；接下來的問題，就是鄭麗文在大陸的表現，是否會「呼應民進黨的敘事」問題。

這也反映國民黨有選票壓力政治人物的低調。畢竟過去10幾年間，國民黨推動「兩岸交流」的政治紅利，已經逐漸在國際戰略轉向、民進黨政治操作下，變成了政治包袱。而且鄭麗文的色彩和個人風格，顯然更無法預期。國民黨擔心的情況，恰好是民進黨所預期的。

第三個變數，是今年年底的選舉。2016年總統大選前，時任總統的馬英九也曾在2015年與習近平完成歷史性的「馬習會」。行前國民黨曾將「馬習會」視為「可能扭轉選舉結果的奇招」。不過，從當年選舉結果來看，這場會面並未改變任何選舉格局，2016年仍舊是蔡英文當選總統、民進黨立法院過半，完成了政黨輪替。

但從選舉角度看，國民黨當時的想法還是可以理解的。因為當時各方都評估政黨輪替在即，處於選舉的弱勢方，國民黨會用比較大膽的方式主動出擊，完全合理；因為最多也是奇招無效，沒有「因此而敗選」問題。然而今年九合一選舉，國民黨是擁有較多「執政縣市」的一方；換句話說，雖然不見得要策略保守，但至少要盡量避免犯錯。這也就解釋，為何國民黨的政治人物除了黨中央，多對鄭麗文訪陸顯得消極以對了。

美陸和藍綠白可能都對「鄭習會」有不同看法，有人有「天上掉下來的禮物」喜悅或「天上降下的災禍」憂心，但回歸老生常談，結果會如何，還是得看主角怎麼演。如果主角們想的只有自己，那很高的機率會把戲演砸。反之如果能以大局為重，即使民進黨持續抹紅，也只是玩舊把戲而已。

鄭麗文 鄭習會 國民黨 美中台

延伸閱讀

鄭習會來了 國民黨主席鄭麗文4月7日赴陸 盼為兩岸和平穩定跨出成功第一步

國民黨主席鄭麗文宣布將率團訪陸 比照連胡會模式...展現尊重

新聞眼／「鄭習會」成選戰變數 國民黨添利多或利空？

鄭習會4月登場 藍黨團：提水救火兩岸關係

相關新聞

【重磅快評】鄭習會是誰「天上掉下來的禮物」？

大陸國台辦與國民黨昨天同步宣布，國民黨主席鄭麗文將在4月7日到12日間訪問中國大陸。合理推斷，鄭麗文此行很可能會與中共總書記習近平會面，滿足其上任以來一直推動的「鄭習會」願望。不過此消息一出，原本預期會大張旗鼓反對的民進黨，顯得相對「克制」，除了幾句酸言酸語，不見預期中的激烈反應。而國民黨內也顯得很低調，甚至出現檯面上政治人物「避談」的情況。為何會如此？就是雖然行程敲定，但未來變數還是很多。

獨／鄭麗文預定6月訪美 傳遞國民黨「美中並重」路線訊號

中方近日正式發出邀請，國民黨主席鄭麗文確定4月訪問中國，至於何時訪美，傳鄭麗文預計中國行之後，於6月訪問美國，行程包含美國東岸、西岸；有國民黨人士指出，鄭麗文擬今年上半年完成「先陸後美」的訪問，6月是「合理時程」，並指出，鄭麗文此次訪美，除了可能說明訪中成果，同時也強調國民黨現在美中並重的基調方針。

棋局反轉的戰略伏筆：解析「鄭習會」搶占「川習會」先機的地緣政治盤算

原定於2026年3月底在北京舉行的「川習會」，受制於2月底美國與以色列對伊朗發動聯合軍事行動後的連鎖反應，被迫延後至5月中旬。這一變動不僅打亂了美、中兩大強權的協商時程，更意外地讓原訂於4月至6月間登場、排在美中峰會之後的「鄭習會」，一躍成為北京外交舞台上的前導大戲。

鄭習會4月登場 江啟臣：兩岸對話需要有人去做

國民黨主席鄭麗文將於4月7日率團訪問大陸，外界質疑可能會衝擊藍營選情？立法院副院長江啟臣表示，國家的安全還有兩岸的對話，都是非常重要的，「都需要有人去做」。台灣如何兼顧國家安全與對外關係，讓台灣在國際、兩岸關係上都能取得對台灣最有利的地位，這應該是朝野共同努力的目標。

鄭習會將登場 國民黨前駐美副代表：一場國際格局的政治測試

國民黨主席鄭麗文4月7日至12日訪問中國大陸，「鄭習會」即將登場。國民黨前駐美副代表黃裕鈞今天表示，這不會只是一趟行程，而是一場攸關區域穩定、甚至國際格局的政治測試。對台灣而言，台灣真正的利益，在於避免誤判、降低風險，讓美中之間維持某種可控的競爭與合作。

【專家之眼】鄭習會要打開兩岸的學術交流

中共中央台灣工作辦公室主任宋濤正式宣布，習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團於四月七日至十二日訪問江蘇、上海及北京。這是睽違十年後，國共兩黨最高層的再度接觸，支持者視之為兩岸和平的新曙光，批評者則疑慮重重，認為此行象徵意義多於實質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。