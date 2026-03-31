【重磅快評】鄭習會是誰「天上掉下來的禮物」？

大陸國台辦與國民黨昨天同步宣布，國民黨主席鄭麗文將在4月7日到12日間訪問中國大陸。合理推斷，鄭麗文此行很可能會與中共總書記習近平會面，滿足其上任以來一直推動的「鄭習會」願望。不過此消息一出，原本預期會大張旗鼓反對的民進黨，顯得相對「克制」，除了幾句酸言酸語，不見預期中的激烈反應。而國民黨內也顯得很低調，甚至出現檯面上政治人物「避談」的情況。為何會如此？就是雖然行程敲定，但未來變數還是很多。

預期中的「鄭習會」及其影響，至少會和幾件事產生密切關連：首先是5月的「川習會」。已有學者分析認為，陸方之所以此時放行鄭習會，就是要做球給川普，讓川普在與習近平對話時，可以有「台灣也有呼籲和平的聲音」。講得更直白點，就是陸方有把國民黨當作「籌碼的籌碼」意味。當川普要在台灣議題上對陸方讓步時，有下台階的空間。

至於第二個變數，是如果真的「鄭習會」，國共雙方會說什麼、做什麼。這恐怕也是民進黨目前仍保持克制，以及國民黨政治人物(尤其是民選官員、民代)都選擇保持低調的原因。就民進黨來說，其面對鄭習會的敘事應該已經很清楚，就是「國民黨向中國靠攏」、「為了鄭習會，所以擋軍購」；接下來的問題，就是鄭麗文在大陸的表現，是否會「呼應民進黨的敘事」問題。

這也反映國民黨有選票壓力政治人物的低調。畢竟過去10幾年間，國民黨推動「兩岸交流」的政治紅利，已經逐漸在國際戰略轉向、民進黨政治操作下，變成了政治包袱。而且鄭麗文的色彩和個人風格，顯然更無法預期。國民黨擔心的情況，恰好是民進黨所預期的。

第三個變數，是今年年底的選舉。2016年總統大選前，時任總統的馬英九也曾在2015年與習近平完成歷史性的「馬習會」。行前國民黨曾將「馬習會」視為「可能扭轉選舉結果的奇招」。不過，從當年選舉結果來看，這場會面並未改變任何選舉格局，2016年仍舊是蔡英文當選總統、民進黨立法院過半，完成了政黨輪替。

但從選舉角度看，國民黨當時的想法還是可以理解的。因為當時各方都評估政黨輪替在即，處於選舉的弱勢方，國民黨會用比較大膽的方式主動出擊，完全合理；因為最多也是奇招無效，沒有「因此而敗選」問題。然而今年九合一選舉，國民黨是擁有較多「執政縣市」的一方；換句話說，雖然不見得要策略保守，但至少要盡量避免犯錯。這也就解釋，為何國民黨的政治人物除了黨中央，多對鄭麗文訪陸顯得消極以對了。

美陸和藍綠白可能都對「鄭習會」有不同看法，有人有「天上掉下來的禮物」喜悅或「天上降下的災禍」憂心，但回歸老生常談，結果會如何，還是得看主角怎麼演。如果主角們想的只有自己，那很高的機率會把戲演砸。反之如果能以大局為重，即使民進黨持續抹紅，也只是玩舊把戲而已。