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國安人士：北京操作鄭習會 意圖影響國際對台支持

中央社／ 台北31日電

國安人士今天表示，北京選在清明連假後推動「鄭習會」，時機安排具高度政治意圖，對外企圖影響美方對台軍售立場、對內鞏固國民黨路線、穩定統一論述。相關操作恐對國際友盟釋出錯誤危險訊號，甚至影響台灣在民主陣營中的定位。

中共中央台灣工作辦公室主任宋濤30日表示，中共中央和中共總書記習近平歡迎並邀請國民黨主席鄭麗文率中國國民黨訪團4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。

國安人士上午表示，儘管川習會延期至5月中旬，北京還是在原訂的清明假期後讓鄭習會成行。衡估當前中國面對的內外情勢，這場會面對北京來說，都有其不得不然的必要。

國安人士表示，首先，面對因中東情勢而推遲見面的美國總統川普，北京嘗試在川習會前擺出一種對台灣完全掌握的氣定神閒態勢，特別是「台灣的民心歸向在中國這邊」、「在統一這邊」。

國安人士分析，北京嘗試透過此一安排，創造出一種訊號，就是「美國是時候停止，或至少減少軍售給台灣」。

國安人士指出，時機上的第二個理由，是正當國民黨諸侯們紛紛表態支持軍購、不同於鄭麗文路線，以及美歐政要到台灣力挺台灣強化國防之際，北京急忙把鄭麗文找到北京「定於一尊」，鞏固國民黨路線不至於偏離北京，為鄭麗文和她的統一路線「維穩」。

不過，國安人士表示，先不論「統一」這條路線在台灣的不受歡迎，中國人認同去年跌入新低（只有2.4%）的國民結構，民選公職們對於鄭麗文的路線驚惶失措，凸顯「統一」完全是民意上的票房毒藥。

國安人士強調，更值得注意的，此時對於印太、國際不同程度支持台灣、反對威權輸出的民主友盟來說，更可能是個危險錯誤訊號。因為與中國唱「統一」調，將意味台灣人似乎更願意與威權的中國站在一起，也不排斥中國人、共產黨的統治，這不僅將立即影響台灣的國際支持，長遠而言，若讓國際民主集團把台灣劃出全球安全體系以外，無論在經貿供應鏈或是集體安全上，都將是可怕的災難。

鄭麗文 鄭習會 兩岸關係

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