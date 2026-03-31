【專家之眼】能否複製「連胡會」？鄭習會的時代考驗

在北京的邀請下，國民黨鄭麗文主席將於4月7日赴陸訪問，且若無意外將會與大陸領導人習近平見面。

雖然根據報載，大陸此次邀請模式將比照2005年「連胡會」，然而不論兩位黨主席的個人風格、黨內影響力，就從歷史唯物角度來看，即將到來的「鄭習會」絕不可能是2005年的「連胡會」翻版。

首先，在國際情勢方面，2005年是全球化發展的高峰期，由於反恐需要，美方需要中方合作，因而美中關係處於戰略合作新階段；台海穩定符合多方利益。但2026年的此刻，美中已進入全方面的戰略競爭；隨著台美經貿關係的深化，國際秩序再次重組下逐漸陣營化。

其次，在兩岸關係方面，2005年3月大陸剛頒布《反分裂國家法》，兩岸呈現高度對峙；但隨即而來2005年4月的連胡會，由於是1945年國共分裂六十年後首次的高層會晤，具有高度的歷史及時代意義，因此緩解了當時緊繃的兩岸關係。時至今日，兩岸關係呈現的是自2016年以來趨緩的交流、不斷上升的敵意螺旋，以及持續升高的地緣政治衝突。

再次，在認同方面，從歷年以來政府、學術單位民調顯示，2004年正值陳水扁總統連任，如正名、公投制憲討論等所謂台灣主體意識開始加速推動，帶動「台灣人」認同首次與「雙重認同」並駕齊驅。但2026年的此刻，受到美中競爭激化、中共對台施壓常態化，以及「去中化」本土教育的推進，台灣對「中國」乃至「中華文化」的認同已顯著降低。更甚至，在刻意操弄下，「台灣／中國大陸」已被建構成「正義／邪惡」、「光明／黑暗」、「神聖／罪惡」…的敵我對立體系，凡與中國大陸有關的人事物，幾已被污名化為去之而後快的「他者」。

最後，再比較兩岸經貿產業：

2004年當年台商投資大陸約70億美元，占台灣整體對外投資（含大陸）比重50%以上，當時大陸是台灣對外投資的首位目的地；但2005年同處出口擴張期的兩岸產業，呈現台灣輸出資金技術、大陸提供廉價生產要素、兩岸共同嵌入全球供應鏈的垂直分工狀態；雖然大陸已是世界工廠，但2004年台灣GDP總量仍占大陸GDP將近18%。

時序到了2025年，台商投資大陸已不到15億美元，占台灣整體對外投資（含大陸）比重僅剩 3.75%，就是說，基於「去風險化」，台灣整體的對外投資重心已產生結構性移轉，大陸不再是台商投資的唯一選擇。更重要的是，兩岸產業合作已告別過去「台灣接單、大陸組裝」的傳統模式，轉向更具高度選擇性、技術導向且以「內需服務」為核心的新合規模式；在美國科技脫鉤戰略下，兩岸產業呈現科技競爭、傳產內卷的狀態。且雖然台灣經濟持續成長，但隨著大陸經濟總量的躍升，台灣GDP總量占大陸GDP已不到5%。

由上述數字來看，一方面可說兩岸經貿雖不至完全脫鉤，但在台商投資由增量轉向流量的同時，台資對大陸的重要性已明顯降低；兩岸已從「命運共同體」轉向「風險規避體」。

綜上所述，無論是從國際環境、兩岸關係、社會認同，乃至於兩岸經貿，與過去相較，鄭主席要面對的，除了更為險峻的政治氛圍，以及更為艱困的時空環境，更要面對更為自信、也更為強大中國大陸。因此，國民黨乃至鄭主席的當務之急，應是針對上述新情勢，提出一套能說服台灣多數民眾的新論述，並進而建構出一套能維護台灣利益、又能與陸良性互動的新典範。

可以預期：由於結構制約，不具公權力的鄭主席此次的赴陸，很難會有太多實質成果。但基於「談」比「打」好的原則，即使只是宣示性的「務虛」交流，在2026年的冷對抗背景下，都是一種「戰略緩衝」；因此，對兩岸多數民眾來說，相信應會樂觀正面看待！