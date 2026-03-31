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鄭習會4月登場 翁曉玲酸賴總統：心裡忌妒鄭麗文

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文預計4月率團訪陸。國民黨立委翁曉玲上午接受廣播節目專訪指出，全世界的領導人都想要去見中國國家主席習近平，就像美國總統川普不斷釋出善意，譏賴清德總統是不是吃不到葡萄說葡萄酸，其實賴總統心裡非常忌妒鄭麗文可以去見習近平。

翁曉玲表示，全世界的領導人都想要去見習近平，川普不斷釋出善意，歐盟很多的國家，之前法國總統和英國、德國等都有去，由此可見大家還是很重視中國大陸的市場。

翁曉玲表示，中國大陸跟台灣關係是非常緊密、密不可分，兩岸其實是可以好好地共同合作、發展，創造共融的契機，這次鄭麗文赴陸見習近平，希望能讓大陸和台灣維持一定的商業等各方面的合作，帶回來很多的利多政策，還有很重要就是要和平，這次一定要傳達台灣絕大多數的民都是要和平，誰也不願意見到兵兇戰危。

翁曉玲指出，賴總統是不是吃不到葡萄說葡萄酸，其實他心裡非常忌妒鄭麗文主席可以去見習近平，能與大陸維持一個良善友好的關係，兩岸在官方層級互動完全中斷，海基會跟海協會也幾乎沒有任何交流，如果鄭麗文去能夠帶回來一些利多的政策，那為什麼民進黨要拒絕接受？如果賴清德政府沒有理由一直杯葛，甚至可能動用司法手段對付國民黨，社會會看不下去。

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