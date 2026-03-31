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陸委會籲鄭麗文赴陸不得有政治性協議 國民黨：基本常識不勞指導

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委尹乃菁。圖／聯合報系資料照片
國民黨文傳會主委尹乃菁。圖／聯合報系資料照片

中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文參訪中國大陸，陸委會昨重申任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議。國民黨文傳會主委尹乃菁表示，這是基本常識，不勞煩陸委會指導。

尹乃菁表示，鄭麗文訪陸隨行團員，將於彙整後陸續公布。

至於陸委會呼籲鄭麗文嚴肅看待中共對台施壓脅迫，避免落入統戰分化陷阱。尹乃菁表示，國民黨無論執政在野時期，都比民進黨更有經驗處理兩岸關係與相關事務，陸委會不需要出言恫嚇、危言聳聽。

自由時報報導，鄭麗文此次赴陸參訪，不論在時間、行程以及活動內容上，全部由中共中央決定；且台灣媒體採訪只能向國台辦報名，並經北京同意。尹乃菁表示，向來是兩黨互相經過討論，這是對等邀請的交流，不存在主導權落在任何一方手裡。

國民黨副主席張榮恭表示，這次邀請模式是比照2005年，陸方邀請前主席連戰，正如美國前總統尼克森訪問中國大陸前，也是由美國時任國家安全顧問季辛吉先談好，由大陸表示「應對方要求發出邀請」，這是一種相互尊重的模式。

至於媒體採訪部分，尹乃菁說，國民黨現在沒有記者聯誼會，不能由黨中央篩選決定誰去、誰不去，這種情形下，國民黨現在也沒有能力像行政院長卓榮泰用私人包機的方式，進行訪陸行程，媒體如有採訪需要，可直接跟國台辦等申請，國民黨不會在中間提供協助。

此外，傳國民黨主席鄭麗文上周南下彰化「喬」彰化縣長提名事宜，要勸退立委謝衣鳯。尹乃菁說，彰化縣還在協調中，不知道勸退傳聞是哪來的。

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