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影／鄭麗文將訪陸 陳其邁請託一事盼鄭不要讓台灣人失望

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁希望國民黨主席鄭麗文為台灣發聲，當面向習近平表達台灣人希望減少台海軍演的心聲。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁希望國民黨主席鄭麗文為台灣發聲，當面向習近平表達台灣人希望減少台海軍演的心聲。記者徐白櫻／攝影

國民黨黨主席鄭麗文4月7日至12日將赴大陸參訪，高雄市長陳其邁表示，用武力威脅壓縮台灣外交空間，這種方式台灣人不認同，希望鄭麗文站在台灣立場幫台灣講話，當面向習近平表達減少台海軍演。

高雄市第四屆第七屆定期大會開議，今早市長陳其邁施政報告後針對鄭麗文訪陸一事發表看法。

陳其邁表示，鄭習會是國民黨跟中國共產黨之間的會面，國民黨是台灣最大反對黨，希望鄭麗文主席能夠站在台灣立場幫台灣講話，如呼籲減少軍演。

陳其邁進一步說，用武力威脅台灣、壓縮台灣外交空間，這種方式是台灣人不認同的，希望國民黨能夠站在台灣立場跟中國國家主席習近平當面表達意見，「這是大家的期待，希望鄭主席不要讓台灣人失望」。

鄭麗文 鄭習會 陳其邁 兩岸關係

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