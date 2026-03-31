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嗆鄭麗文不敢說和習近平平起平坐 民進黨團：淪統戰樣板
國民黨主席鄭麗文將率團訪陸，傳出這次參訪不論在時間、行程以及活動內容上，全部由中共中央決定。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，鄭麗文訪中一定是接受中國安排，她總不敢說她和習近平是平起平坐；民進黨團態度還是一樣，兩岸若正常交流無可厚非，但鄭麗文此行傳達給外界的訊息，恐怕只有淪為統戰樣板。
莊瑞雄指出，鄭麗文訪中若能促成兩岸之間對抗敵意降溫的話，民進黨表達歡迎，但現在兩岸敵意升高，從來不是台灣造成；鄭麗文此行最後一站到北京，可以想像鄭麗文屆時會很開心，但她也要很小心，若傳達給外界的訊息僅剩統戰樣板，那鄭麗文的笑容有多大，國民黨內擔心比例就有多高。
民進黨立委吳沛憶表示，4月7日是言論自由日，當天民進黨會在台灣紀念得來不易的言論自由，但鄭麗文卻在這一天要出發訪中，還想要見中國國家主席習近平，令人匪夷所思，鄭麗文和民眾黨李貞秀一樣，不過是共產黨道具而已。
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