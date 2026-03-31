快訊

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲！震撼畫面曝光 連川普也轉發

聽到頭骨碎裂聲！巨業客運撞死東海女大生還2度輾壓 司機判4年6月

王月開顱後音訊全無4個月！狄志為突收訊息：她慢慢回來了

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文將訪陸 邱垂正：莫全盤接受對岸政治主張及敘事

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文將訪問大陸，預計將會見中共領導人習近平。陸委會主委邱垂正表示，中共消滅中華民國的野心，不會因為與某個政黨或任何人的見面就改變，他提醒國民黨，不要全盤接受對岸的政治主張和敘事。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席鄭麗文將訪問大陸，預計將會見中共領導人習近平。陸委會主委邱垂正表示，中共消滅中華民國的野心，不會因為與某個政黨或任何人的見面就改變，他提醒國民黨，不要全盤接受對岸的政治主張和敘事。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席鄭麗文將在4月7日至12日出訪大陸，預計將會見中共領導人習近平。陸委會主委邱垂正說中共消滅中華民國的野心，不會因為與某個政黨或任何人的見面就改變，他提醒國民黨，不要全盤接受對岸的政治主張和敘事。

邱垂正表示，當前台海局勢敏感，中共敵意持續有增無減，中共對台的複合性施壓仍是步步進逼，極限施壓，此時此刻國民黨要去中國大陸會見中共領導人，陸委會要提醒國民黨，要守護中華民國國家主權尊嚴以及保護台灣得來不易的自由民主生活方式，政府也會針對事態發展緊密關注，有效因應。

邱垂正強調，中共消滅中華民國、併吞台灣的野心或歷史任務，不會因為與台灣某個政黨或任何人的見面、互動就可改變，陸委會要提醒國民黨，不要落入中共的陷統戰分化陷阱，不要全盤接受他們的政治主張和敘事，如此對內可能分化團結、動搖民心士氣，更是對國際社會傳遞錯誤訊息，誤導國際視聽。

他並重申，任何團體未經政府授權，不得與對岸進行涉及政治性的協議以及與政府公權力有關的事項。

邱垂正說，和平可以有理想但不能幻想，和平應該建立在堅實的實力、堅定的決心，充分的準備，而不是把和平只建立在對中共領導人的善意上，這樣對台灣是最大的風險。

對於鄭習會面是否可以降低兩岸軍事緊張，國防部長顧立雄表示，國防部的立場就是要強化自我防衛能力，在整個印太區域國家中，不要成為集體嚇阻的破口，他重申要以備戰達到避戰的目的，以實力追求和平。

鄭麗文 鄭習會 邱垂正 兩岸論述

延伸閱讀

鄭習會來了 國民黨主席鄭麗文4月7日赴陸 盼為兩岸和平穩定跨出成功第一步

國民黨主席鄭麗文即將訪陸 總統府：密切注意「鄭習會」發展

談鄭習會 國民黨批總統府：把善意當成敵意

鄭麗文將訪陸 陸委會：勿迎合中共政治主張 落入統戰陷阱

相關新聞

獨／鄭麗文預定6月訪美 傳遞國民黨「美中並重」路線訊號

中方近日正式發出邀請，國民黨主席鄭麗文確定4月訪問中國，至於何時訪美，傳鄭麗文預計中國行之後，於6月訪問美國，行程包含美國東岸、西岸；有國民黨人士指出，鄭麗文擬今年上半年完成「先陸後美」的訪問，6月是「合理時程」，並指出，鄭麗文此次訪美，除了可能說明訪中成果，同時也強調國民黨現在美中並重的基調方針。

內幕／鄭麗文和平之旅2.0版登場 鄭習會將釋放3項訊息

2005年對兩岸關係是劃時代的一年，國民黨主席連戰展開兩岸「破冰和平」之旅，與時任中共總書記胡錦濤舉行眾所矚目「連胡會」，隨團成員鄭麗文年僅36歲。21年後，當年隨團發言人已是今日國民黨主席，從「破冰和平」到「和平發展」，鄭麗文和平之旅2.0版即將登場。

新聞眼／ 鄭習會超車川普 北京欲先謀兩岸穩定

國共雙方昨日上午宣布國民黨主席鄭麗文即將訪問大陸，有點突然，但也不全然意外。美國總統川普確定推遲至五月中旬才訪問大陸後，鄭麗文的訪問本來就是何時宣布時間的問題，但特別的是這次是中共中央台辦主任宋濤親自「受權宣布」消息，凸顯中共方面的重視程度並不尋常。

嗆鄭麗文不敢說和習近平平起平坐 民進黨團：淪統戰樣板

國民黨主席鄭麗文將率團訪陸，傳出這次參訪不論在時間、行程以及活動內容上，全部由中共中央決定。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，鄭麗文訪中一定是接受中國安排，她總不敢說她和習近平是平起平坐；民進黨團態度還是一樣，兩岸若正常交流無可厚非，但鄭麗文此行傳達給外界的訊息，恐怕只有淪為統戰樣板。

鄭麗文將訪陸 邱垂正：莫全盤接受對岸政治主張及敘事

國民黨主席鄭麗文將在4月7日至12日出訪大陸，預計將會見中共領導人習近平。陸委會主委邱垂正說中共消滅中華民國的野心，不會因為與某個政黨或任何人的見面就改變，他提醒國民黨，不要全盤接受對岸的政治主張和敘事。

鄭習會可望登場 徐巧芯支持鄭麗文：對的事就要去做

中方近日正式發出邀請，國民黨主席鄭麗文確定4月訪問中國。國民黨立委徐巧芯表示，她支持鄭麗文訪陸，但民進黨一定會抹紅，每逢選舉更是操弄到極致，黨內若有不同聲音擔心對年底選舉產生危險，也不是惡意，可是對的事情就應該要去做，而且要好好地做。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。