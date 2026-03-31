鄭麗文將訪陸 邱垂正：莫全盤接受對岸政治主張及敘事

國民黨主席鄭麗文將在4月7日至12日出訪大陸，預計將會見中共領導人習近平。陸委會主委邱垂正說中共消滅中華民國的野心，不會因為與某個政黨或任何人的見面就改變，他提醒國民黨，不要全盤接受對岸的政治主張和敘事。

邱垂正表示，當前台海局勢敏感，中共敵意持續有增無減，中共對台的複合性施壓仍是步步進逼，極限施壓，此時此刻國民黨要去中國大陸會見中共領導人，陸委會要提醒國民黨，要守護中華民國國家主權尊嚴以及保護台灣得來不易的自由民主生活方式，政府也會針對事態發展緊密關注，有效因應。

邱垂正強調，中共消滅中華民國、併吞台灣的野心或歷史任務，不會因為與台灣某個政黨或任何人的見面、互動就可改變，陸委會要提醒國民黨，不要落入中共的陷統戰分化陷阱，不要全盤接受他們的政治主張和敘事，如此對內可能分化團結、動搖民心士氣，更是對國際社會傳遞錯誤訊息，誤導國際視聽。

他並重申，任何團體未經政府授權，不得與對岸進行涉及政治性的協議以及與政府公權力有關的事項。

邱垂正說，和平可以有理想但不能幻想，和平應該建立在堅實的實力、堅定的決心，充分的準備，而不是把和平只建立在對中共領導人的善意上，這樣對台灣是最大的風險。

對於鄭習會面是否可以降低兩岸軍事緊張，國防部長顧立雄表示，國防部的立場就是要強化自我防衛能力，在整個印太區域國家中，不要成為集體嚇阻的破口，他重申要以備戰達到避戰的目的，以實力追求和平。