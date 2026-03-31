鄭習會擋軍購？ 卓揆：不得與對岸政治性協議

鄭習會下周登場，傳出陸方要求國民黨擋軍購跟預算。對此，行政院長卓榮泰受訪表示，依照《兩岸人民關係條例》以及其他種種的規定，任何團體不得與對岸進行任何政治性的協議，同時也不得涉及與政府公權力相關的事項。

卓榮泰31日赴立法院進行總質詢備詢，會前接受媒體聯訪。

針對鄭習會，卓榮泰表示，國民黨務部分不予評論，法律規定仍必須再次提醒。陸委會也已經提醒，依照《兩岸人民關係條例》以及其他種種規定，任何團體不得與對岸進行任何政治性的協議，同時也不得涉及與政府公權力相關的事項。這一點，是每個中華民國國民必須緊守的法律規定。

另外，日本眾議員古屋圭司建議，推動台日美軍樂隊進行象徵和平的文化交流，中國政府卻宣布對其制裁。

卓榮泰說，對岸對於國際友人、國際人士又要進行所謂的制裁，這是一場國際笑話，正足以打破前國民黨主席朱立倫所說「全世界都奉行一中，堅持九二共識」。就看日方對這件事情，到底會不會有任何的反應，「我覺得這是一場國際笑話而已」。