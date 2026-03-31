聽新聞
0:00 / 0:00
鄭習會擋軍購？ 卓揆：不得與對岸政治性協議
鄭習會下周登場，傳出陸方要求國民黨擋軍購跟預算。對此，行政院長卓榮泰受訪表示，依照《兩岸人民關係條例》以及其他種種的規定，任何團體不得與對岸進行任何政治性的協議，同時也不得涉及與政府公權力相關的事項。
卓榮泰31日赴立法院進行總質詢備詢，會前接受媒體聯訪。
針對鄭習會，卓榮泰表示，國民黨務部分不予評論，法律規定仍必須再次提醒。陸委會也已經提醒，依照《兩岸人民關係條例》以及其他種種規定，任何團體不得與對岸進行任何政治性的協議，同時也不得涉及與政府公權力相關的事項。這一點，是每個中華民國國民必須緊守的法律規定。
另外，日本眾議員古屋圭司建議，推動台日美軍樂隊進行象徵和平的文化交流，中國政府卻宣布對其制裁。
卓榮泰說，對岸對於國際友人、國際人士又要進行所謂的制裁，這是一場國際笑話，正足以打破前國民黨主席朱立倫所說「全世界都奉行一中，堅持九二共識」。就看日方對這件事情，到底會不會有任何的反應，「我覺得這是一場國際笑話而已」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。