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鄭習將會／分析：藍選情是否加分 看鄭麗文表現

世界日報／ 記者周佑政林政忠
國民黨主席鄭麗文（圖）表示，對於習近平歡迎並邀請率團前往大陸訪問，她在此表示感謝、欣然接受。（記者胡經周／攝影）
國民黨主席鄭麗文（圖）表示，對於習近平歡迎並邀請率團前往大陸訪問，她在此表示感謝、欣然接受。（記者胡經周／攝影）

訪中及鋪排「鄭習會」是國民黨主席鄭麗文上任後積極推動的政治進程，但近年民進黨不斷抹紅、抹黑國民黨「親中」色彩，今年又逢選舉年，國共領導人會晤，對藍營是選戰利多或利空，關鍵在鄭訪北京期間的言行，能否消弭政治疑慮。

鄭麗文去年上任以來，鄭習會就一直如影隨形，原本一度傳出鄭習會受到「川習會」影響而告吹，30日宋濤的宣布讓藍營人士鬆一口氣，但也傳出藍營內部「憂心多於期待」，因此對外定調對話勝過對抗。

對北京來說，川習會延期，正可以好整以暇安排與鄭麗文率領的國民黨訪問團會面，延續中斷十年的國共領導層交流。北京選在川習會前的美中台戰略空窗期，其目的也在凸顯願與主張一中、反台獨及支持「九二共識」的國民黨交流，向美方及台灣內部釋出政治訊號，也是預先為川習會鋪陳。

然而，自從2019年習近平在「告台灣同胞書」發表「習五條」，強調海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識，過去幾年，「習版九二共識」也成為民進黨操作「抗中保台」的選戰利器。

自民進黨執政後，國民黨對於「九二共識」的論述日漸減弱，至鄭麗文上台高舉「九二共識」、反台獨大旗，立場明確，但對於台灣的選舉市場裡，這同樣是一記雙刃的險招。

在美中台關係裡，北京自是樂意為鄭麗文作球，其中是各取所需。鄭麗文如果操作得當，在短期內或可抵消部分美國對台軍售的壓力；但對於國民黨能否重返執政，恐怕還言之過早，這點北京也是心知肚明；習近平在與川普見面之前，與國民黨維持高調的溝通，進可攻退可守，在美中台的大棋盤裡，「鄭習會」能發揮出短效或長效，也等待著台灣年底的地方選舉考驗。

鄭麗文 鄭習會

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【重磅快評】鄭習會是誰「天上掉下來的禮物」？

大陸國台辦與國民黨昨天同步宣布，國民黨主席鄭麗文將在4月7日到12日間訪問中國大陸。合理推斷，鄭麗文此行很可能會與中共總書記習近平會面，滿足其上任以來一直推動的「鄭習會」願望。不過此消息一出，原本預期會大張旗鼓反對的民進黨，顯得相對「克制」，除了幾句酸言酸語，不見預期中的激烈反應。而國民黨內也顯得很低調，甚至出現檯面上政治人物「避談」的情況。為何會如此？就是雖然行程敲定，但未來變數還是很多。

獨／鄭麗文預定6月訪美 傳遞國民黨「美中並重」路線訊號

中方近日正式發出邀請，國民黨主席鄭麗文確定4月訪問中國，至於何時訪美，傳鄭麗文預計中國行之後，於6月訪問美國，行程包含美國東岸、西岸；有國民黨人士指出，鄭麗文擬今年上半年完成「先陸後美」的訪問，6月是「合理時程」，並指出，鄭麗文此次訪美，除了可能說明訪中成果，同時也強調國民黨現在美中並重的基調方針。

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國民黨主席鄭麗文宣布訪北京，被質疑與中國互動列優先，與美國關係則擺為次要。鄭麗文表示，兩岸關係重中之重，對美關係尤其如此，這沒有二擇一的問題，也沒有孰重孰輕的問題。

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訪中及鋪排「鄭習會」是國民黨主席鄭麗文上任後積極推動的政治進程，但近年民進黨不斷抹紅、抹黑國民黨「親中」色彩，今年又逢選舉年，國共領導人會晤，對藍營是選戰利多或利空，關鍵在鄭訪北京期間的言行，能否消弭政治疑慮。

從連胡會看鄭習會 國民黨這次的考驗更加嚴峻

在北京的邀請下，國民黨主席鄭麗文將於4月7日赴陸訪問，且若無意外將會與中國大陸領導人習近平見面。 雖然根據報載，大陸此次邀請模式將比照2005年「連胡會」，然而不論兩位黨主席的個人風格、黨內影響力，就從歷史唯物角度來看，即將到來的「鄭習會」絕不可能是2005年的「連胡會」翻版。

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「鄭習會」將成行，民進黨立委邱議瑩今質詢時憂心這將成國安破口，行政院長卓榮泰回應，在4月7日「言論自由日」去是對方安排，明顯是在挑動國內神經；若國民黨此行帶著「九二」、「一中」兩頂帽子去，注定這場談判是對台灣沒有利的。

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