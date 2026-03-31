鄭習將會／分析：藍選情是否加分 看鄭麗文表現

訪中及鋪排「鄭習會」是國民黨主席鄭麗文上任後積極推動的政治進程，但近年民進黨不斷抹紅、抹黑國民黨「親中」色彩，今年又逢選舉年，國共領導人會晤，對藍營是選戰利多或利空，關鍵在鄭訪北京期間的言行，能否消弭政治疑慮。

鄭麗文去年上任以來，鄭習會就一直如影隨形，原本一度傳出鄭習會受到「川習會」影響而告吹，30日宋濤的宣布讓藍營人士鬆一口氣，但也傳出藍營內部「憂心多於期待」，因此對外定調對話勝過對抗。

對北京來說，川習會延期，正可以好整以暇安排與鄭麗文率領的國民黨訪問團會面，延續中斷十年的國共領導層交流。北京選在川習會前的美中台戰略空窗期，其目的也在凸顯願與主張一中、反台獨及支持「九二共識」的國民黨交流，向美方及台灣內部釋出政治訊號，也是預先為川習會鋪陳。

然而，自從2019年習近平在「告台灣同胞書」發表「習五條」，強調海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識，過去幾年，「習版九二共識」也成為民進黨操作「抗中保台」的選戰利器。

自民進黨執政後，國民黨對於「九二共識」的論述日漸減弱，至鄭麗文上台高舉「九二共識」、反台獨大旗，立場明確，但對於台灣的選舉市場裡，這同樣是一記雙刃的險招。

在美中台關係裡，北京自是樂意為鄭麗文作球，其中是各取所需。鄭麗文如果操作得當，在短期內或可抵消部分美國對台軍售的壓力；但對於國民黨能否重返執政，恐怕還言之過早，這點北京也是心知肚明；習近平在與川普見面之前，與國民黨維持高調的溝通，進可攻退可守，在美中台的大棋盤裡，「鄭習會」能發揮出短效或長效，也等待著台灣年底的地方選舉考驗。