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訪中優先 美國次要？鄭麗文：兩岸不是零和遊戲

世界日報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席鄭麗文表示，對於中國國家主席習近平歡迎並邀請率團前往大陸訪問，她表示感謝、欣然接受。(記者胡經周／攝影)
國民黨主席鄭麗文表示，對於中國國家主席習近平歡迎並邀請率團前往大陸訪問，她表示感謝、欣然接受。(記者胡經周／攝影)

國民黨主席鄭麗文宣布訪北京，被質疑與中國互動列優先，與美國關係則擺為次要。鄭麗文表示，兩岸關係重中之重，對美關係尤其如此，這沒有二擇一的問題，也沒有孰重孰輕的問題。

鄭麗文指出，她希望兩岸不是零和遊戲，不再你死我活，可以雙贏，共榮共好，美中之間也是如此；她非常期待美中積極地建立友好關係，在台灣內部更是如此期待。

鄭麗文說，台灣內部不應該再非理性地對立下去，這絕對違背台灣人民的利益福祉與期待，希望政黨政治回歸理性，遵守發揮民主風範與精神，共同為台灣謀出路。

鄭麗文表示，兩岸關係重中之重，對美關係尤其如此，中間不需要犧牲任何一邊的關係或利益，才能成就兩岸和平、才能維繫與美國堅實的友誼，「我看不出中間有矛盾」；美國的一中政策不支持台獨行之有年，非常清楚，希望兩岸不要發生戰爭，能展開對話也是美方的長期期盼。

行政院大陸委員會回覆中央社表示，呼籲鄭麗文嚴肅看待中共對台施壓脅迫，避免落入統戰分化陷阱；並重申任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議。

陸委會指當前台海情勢複雜敏感，國民黨積極表態並將赴陸與中共領導人會面，推動兩黨關係及兩岸關係，政府密切關注事態發展。

陸委會表示，中共消滅中華民國、併吞台灣的圖謀與野心，從來不會因為與台灣任何政黨、任何人交流互動而有所改變。

鄭麗文 鄭習會

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