鄭習會可望登場 徐巧芯支持鄭麗文：對的事就要去做

中方近日正式發出邀請，國民黨主席鄭麗文確定4月訪問中國。國民黨立委徐巧芯表示，她支持鄭麗文訪陸，但民進黨一定會抹紅，每逢選舉更是操弄到極致，黨內若有不同聲音擔心對年底選舉產生危險，也不是惡意，可是對的事情就應該要去做，而且要好好地做。

徐巧芯說，國民黨的對外路線相當清晰，是選擇對中國大陸友好，與美國也親善，致力於創造台海和平，穩定世界局勢。但民進黨執政以來，「隱形台獨」立場昭然若揭，兩岸兵凶戰危的隱憂愈來愈大。對中華民國而言，除對外採購武器厚植國防實力外，要創造和平同等甚至更加重要的是「對話」與「交流」，民進黨不願意做的，國民黨可以。

徐巧芯說，近年來烏俄戰爭、美伊衝突，讓世界局勢愈來愈不穩定。戰爭不再如以往被認為遠在天邊。此刻，鄭麗文應邀到中國大陸訪問，若能進一步緩解兩岸緊張，絕對是好事一樁。民進黨一定會抹紅一定會來，每逢選舉前夕更是操弄到極致，黨內若有不同聲音擔心對年底的選舉產生危險，這樣想法不會是惡意，有憂慮也是為了黨好。

徐巧芯指出，可是對的事情就應該要去做，而且要努力地做對。若不能夠破解特定陣營的惡意造謠，他們只會得寸進尺，今天反對國民黨訪陸、明天反對台北上海雙城論壇、接著開始排擠欺凌陸籍配偶、創造族群對立，在他們「台獨大業」與政治利益收割完成前，哪裡看得到盡頭呢？

徐巧芯說，身為國民黨的從政黨員、黨公職，支持鄭麗文訪陸順、相信團結一致的國民黨，能夠同心協力，穩當地走在與陸方、美方均能保持良好交流的立場上，不畏懼綠營的101種抹紅把戲。