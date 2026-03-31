快訊

甩認子風波…74歲王文洋再傳新戀情！穩交20歲女大生「已見過王家人」

國民黨台中市長初選結果揭曉 江啟臣打敗楊瓊瓔出線

資深港星驚傳病逝！昔當史特龍保鑣成傳奇 兒悲痛證實：沒見最後一面

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭習會有望舉行 美國務院：支持兩岸不設前提對話

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務院發言人30日做出回應，指兩岸有意義的交流應該聚焦在北京領導人和台灣民選政府之間，不設前提的對話，並指出，這也包括中方與其他台灣政黨的互動。圖為美國國旗。記者陳熙文／攝影
美國國務院發言人30日做出回應，指兩岸有意義的交流應該聚焦在北京領導人和台灣民選政府之間，不設前提的對話，並指出，這也包括中方與其他台灣政黨的互動。圖為美國國旗。記者陳熙文／攝影

中方近日正式發出邀請，國民黨主席鄭麗文確定4月訪問中國，美國國務院發言人30日做出回應，指兩岸有意義的交流應該聚焦在北京領導人和台灣民選政府之間，不設前提的對話，並指出，這也包括中方與其他台灣政黨的互動。

中共中央台灣工作辦公室主任宋濤30日上午宣布，中共中央總書記習近平歡迎並邀請鄭麗文率國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問，確定鄭麗文訪問中國的行程。

國務院發言人30日重申，美國支持兩岸對話，預期兩岸透過和平、不受脅迫，以及兩岸人民都能接受的方式來解決分歧；國務院也敦促北京停止軍事、外交和經濟的對台施壓，並與台灣展開有意義的對話。

國務院發言人並說明，指有意義的兩岸交流應該聚焦在北京領導人和台灣民選政府之間，不設前提的對話，並指出，這也包括中方與其他台灣政黨的互動。

鄭麗文 鄭習會 美國 兩岸

延伸閱讀

鄭習會來了 國民黨主席鄭麗文4月7日赴陸 盼為兩岸和平穩定跨出成功第一步

國民黨主席鄭麗文將訪陸 美中不確定 北京先求兩岸穩定

新聞眼／ 鄭習會超車川普 北京欲先謀兩岸穩定

習近平邀請…鄭麗文4月7日訪陸 有望「鄭習會」

相關新聞

內幕／鄭麗文和平之旅2.0版登場 鄭習會將釋放3項訊息

2005年對兩岸關係是劃時代的一年，國民黨主席連戰展開兩岸「破冰和平」之旅，與時任中共總書記胡錦濤舉行眾所矚目「連胡會」，隨團成員鄭麗文年僅36歲。21年後，當年隨團發言人已是今日國民黨主席，從「破冰和平」到「和平發展」，鄭麗文和平之旅2.0版即將登場。

新聞眼／ 鄭習會超車川普 北京欲先謀兩岸穩定

國共雙方昨日上午宣布國民黨主席鄭麗文即將訪問大陸，有點突然，但也不全然意外。美國總統川普確定推遲至五月中旬才訪問大陸後，鄭麗文的訪問本來就是何時宣布時間的問題，但特別的是這次是中共中央台辦主任宋濤親自「受權宣布」消息，凸顯中共方面的重視程度並不尋常。

鄭習會可望登場 徐巧芯支持鄭麗文：對的事就要去做

中方近日正式發出邀請，國民黨主席鄭麗文確定4月訪問中國。國民黨立委徐巧芯表示，她支持鄭麗文訪陸，但民進黨一定會抹紅，每逢選舉更是操弄到極致，黨內若有不同聲音擔心對年底選舉產生危險，也不是惡意，可是對的事情就應該要去做，而且要好好地做。

鄭習會有望舉行 美國務院：支持兩岸不設前提對話

中方近日正式發出邀請，國民黨主席鄭麗文確定4月訪問中國，美國國務院發言人30日做出回應，指兩岸有意義的交流應該聚焦在北京領導人和台灣民選政府之間，不設前提的對話，並指出，這也包括中方與其他台灣政黨的互動。

鄭習會在即 卓榮泰：任何團體不得與對岸進行政治協議

「鄭習會」將登場，國民黨主席鄭麗文指出，全世界都奉行一中政策與不支持台獨。行政院長卓榮泰指出，黨務不予評論，但要再次提醒，依兩岸人民關係條例及種種規定，任何團體不得與對岸進行任何政治性協議，也不得涉及與政府公權力相關事項，這是每個中華民國國民須謹守的法律規定。

鄭麗文擬6月訪美 涉外人士：澄清誤解、傳遞美中並重

中方近日正式發出邀請，國民黨主席鄭麗文確定4月訪問中國，至於何時訪美，傳鄭麗文預計中國行之後，於6月訪問美國，行程包含美國東岸、西岸；有國民黨人士指出，鄭麗文擬今年上半年完成「先陸後美」的訪問，6月是「合理時程」，並指出，鄭麗文此次訪美，除了可能說明訪中成果，同時也強調國民黨現在美中並重的基調方針。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。