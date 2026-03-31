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鄭習會有望舉行 美國務院：支持兩岸不設前提對話
中方近日正式發出邀請，國民黨主席鄭麗文確定4月訪問中國，美國國務院發言人30日做出回應，指兩岸有意義的交流應該聚焦在北京領導人和台灣民選政府之間，不設前提的對話，並指出，這也包括中方與其他台灣政黨的互動。
中共中央台灣工作辦公室主任宋濤30日上午宣布，中共中央總書記習近平歡迎並邀請鄭麗文率國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問，確定鄭麗文訪問中國的行程。
國務院發言人30日重申，美國支持兩岸對話，預期兩岸透過和平、不受脅迫，以及兩岸人民都能接受的方式來解決分歧；國務院也敦促北京停止軍事、外交和經濟的對台施壓，並與台灣展開有意義的對話。
國務院發言人並說明，指有意義的兩岸交流應該聚焦在北京領導人和台灣民選政府之間，不設前提的對話，並指出，這也包括中方與其他台灣政黨的互動。
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