鄭麗文擬6月訪美 涉外人士：澄清誤解、傳遞美中並重

中方近日正式發出邀請，國民黨主席鄭麗文確定4月訪問中國，至於何時訪美，傳鄭麗文預計中國行之後，於6月訪問美國，行程包含美國東岸、西岸；有國民黨人士指出，鄭麗文擬今年上半年完成「先陸後美」的訪問，6月是「合理時程」，並指出，鄭麗文此次訪美，除了可能說明訪中成果，同時也強調國民黨現在美中並重的基調方針。

中共中央台灣工作辦公室主任宋濤30日上午宣布，中共中央總書記習近平歡迎並邀請鄭麗文率國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問，確定鄭麗文訪問中國的行程。

由於國民黨定調鄭麗文今年上半年先訪問中國，再訪問美國，鄭麗文接下來何時訪美也備受關注。據悉，鄭麗文現階段計畫6月訪問美國；國民黨人士指出，由於此行包含美國東岸、西岸，恐需要安排10天以上的行程，因此已經在積極規劃中。

國民黨人士指出，鄭麗文預計上半年完成到中國和美國的訪問，5、6月是合理的時程，而鄭麗文4月訪問中國以後，需要時間準備美國行，包括決定隨團人員和行程等，6月的確更加合適，但據他所知，國民黨目前尚未做出最後決定。

有知情人士表示，鄭麗文之所以先訪問中國，是因為評估兩岸情勢緊張，將緩解兩岸對立視為優先事項。

至於鄭麗文訪美是否聚焦說明軍購議題？涉外人士指出，鄭麗文已經釋出訊息，指國民黨支持「3800億元+N」的國防特別預算有很大的彈性，主要是希望了解美方軍售內容後再做定奪；涉外人士認為，最後國民黨所提出的數字或許與台中市長盧秀燕表態支持的8000億元相距不遠，代表軍購議題到了6月可能不再是美方最關心的重點。

涉外人士認為，美方到時可能對鄭麗文，以及她中國行取得的成果更感興趣，而鄭麗文則希望向美方介紹自己。

據了解，盧秀燕日前訪美，有部分美方人士表達對鄭麗文路線的疑慮，鄭麗文未來訪美除了要澄清說明外界對國民黨的誤解，同時也要傳達國民黨「美中並重」的路線。