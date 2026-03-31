川習會前邀鄭麗文訪陸 翁履中：創造川普峰會時降溫台灣議題的槓桿

國民黨主席鄭麗文獲中共總書記習近平邀請訪問大陸；國民黨也同時宣布，鄭麗文4月7日至12日訪問中國大陸，「鄭習會」也可望在這次訪問中登場。旅美學者翁履中表示，北京在川習會前先邀請鄭麗文訪問，美國總統川普在美中峰會時，可主張「台灣內部也希望兩岸和平、支持對話」；如此，台灣議題被降溫，是可以被納入川普的交易計算。

翁履中在臉書粉專貼文表示，這次訪問，關鍵不在「去不去中國」，而在「怎麼被解讀」。

翁履中表示，如果習近平真的與鄭麗文會面，國際社會很可能會將其視為兩件事的結合：一是統戰的一部分，二是繞過民進黨政府的「準官方溝通管道」。這在形式上可以被理解為政黨交流，但在實質上，已經帶有高度政治訊號。

翁履中表示，不過，也必須更客觀地看待另一面：推動交流與對話，本身不應被全盤否定。確實有不少人相信，維持溝通管道、降低誤判風險，是確保台海穩定的重要方式。從這個角度來看，交流的初衷，往往是希望讓台灣更安全，而不是讓風險升高。但至少有三個層次的問題值得思考：內容、代表性，以及後續政治效應。

翁履中表示，在內容上，如果會談最終只強調「九二共識」、「和平統一」，卻沒有觸及對等尊重與制度差異，也沒有提出新的互動框架，那這樣的交流，很容易被解讀為單向靠攏，而非真正降低風險。交流本身不是問題，但是否建立在對等與尊嚴之上，才是關鍵。

在代表性上，這次訪問也引出一個現實問題：誰，有資格代表台灣進行這樣層級的對話？若由民選的賴清德總統出面，台灣民眾不論是否支持特定立場，但至少會認為具備民主授權的正當性；但當在野黨進行高層互動時，不只是對手質疑，其實連支持者內部，也未必完全沒有不同聲音。當國民黨內部對路線已有分歧時，「誰能代表國民黨」本身，就是一個需要面對的問題。

而第三個層次，是這次訪問對國民黨自身政治未來的影響。如果會面後能成功塑造「降低緊張、帶來穩定」的形象，確實可能在部分選民中加分，特別是期待兩岸和緩的族群；但如果被解讀為過度傾向北京，甚至影響台灣的安全感與主體性，那麼反效果也會非常直接，中間選民出現明顯位移的可能性不小。

翁履中表示，換句話說，這趟訪問不只是兩岸互動，更是對國民黨2026年地方選舉，甚至未來大選的一次提前測試。是加分題，還是扣分題，將取決於台灣社會如何解讀這場互動，以及國民黨內部能否形成一致說法。

翁履中表示，再回到更大的戰略層次，北京選擇在川習會前釋出邀請，其對美國與國際發出訊號的意圖也相當清楚：向國際社會傳遞，台灣內部存在願意交流、甚至不排斥其敘事的政治力量。這樣的訊號，不只影響兩岸，也會被帶入美中談判之中。對川普而言，這其實提供了一個操作空間。

翁履中表示，當美方在峰會中需要對台灣議題「降溫處理」時，川普可以引用這樣的發展，主張「台灣內部也希望兩岸和平、支持對話」，進而合理化美國在語言或政策上的調整。這不代表政策一定轉向，但確實讓「降低強度」變得更容易被包裝與接受。從談判角度來看，這是北京在替對手創造槓桿。

翁履中認為，而川普的決策邏輯，確實可能接受這樣的安排。對川普而言，只要能降低衝突並換取利益，台灣議題被降溫處理，是可以被納入交易計算的。

同時也必須清楚一點：北京的核心目標始終一致，推動其定義下的「統一」，而且是以「和平統一」為優先路徑。至於哪一個政黨是否因此受益、甚至重新執政，從北京的角度來看，從不是優先考量。北京在意的不是「誰贏」，而是「哪一條路更接近它的終點」。

翁履中表示，因此，這次訪問的真正考驗，不只是兩岸互動本身，而是台灣如何在交流、安全與民主正當性之間，找到一個可以被社會多數接受的平衡點，同時也將直接反映在未來選舉的結果上。

最後，也必須給鄭麗文主席一個相對公平的提醒與期待。願意承擔這樣高風險的政治行動，本身就代表一種企圖心與責任感。但正因為風險高，更需要在過程中清楚傳達台灣的立場與底線。

交流若能建立在對等、尊重與透明之上，才可能成為降低衝突的橋梁；否則，很容易被外界重新詮釋，甚至被他方利用。

對話可以開門，但立場不能模糊。而這一趟訪問，不只是一次交流，更像是一場政治測驗——不只考北京，也考國民黨，更考台灣社會如何回應。