談鄭習會 國民黨批總統府：把善意當成敵意

對於「鄭習會」即將成行，賴清德總統昨未回應，總統府發言人郭雅慧則說，美國非常關注台灣內部情勢的進展，也因此美國參議員組團訪台，用行動表達美方對於國防特別條例的支持；國民黨主席鄭麗文應該清楚向國人說明，為什麼要一直在立法院推遲軍購條例的審查？在此情況下卻非常積極希望到中國去進行這樣的見面？

國民黨批評，對於鄭麗文釋出的善意，總統府卻視為敵意？總統府若對任何對話契機都先以政治眼光解讀，又如何讓國人相信，民進黨真有誠意處理兩岸問題？鄭主席此次訪陸，是在國民黨既定政策「堅持九二共識、反對台獨」基礎上，向台灣人民與全世界證明，兩岸不是終須一戰，兩岸不需要兵凶戰危；反觀總統府的回應，除了質疑、抹黑、扣帽，仍舊沒有回答台灣人民最關心的問題，民進黨究竟為兩岸和平做了什麼？

陸委會昨表示，中共消滅中華民國、併吞台灣的圖謀與野心，從來不會因為與台灣任何政黨、任何人交流互動而有所改變；呼籲鄭麗文嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張，避免落入統戰分化陷阱。

陸委會也提醒，任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項，政府將密切關注事態發展。