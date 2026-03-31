「鄭習會」將登場 民進黨酸鄭麗文：投向中國的懷抱

「鄭習會」即將登場，民進黨秘書長徐國勇昨天對國民黨主席鄭麗文提出三項期許：一、清楚表達台灣是主權獨立國家；二、當面詢問大陸領導人習近平「中國何時要選總統？」三、要求中國撤走飛彈、停止軍機擾台及灰色地帶攻擊。徐國勇說，「請把妳（鄭）年輕時主張台灣獨立等核心思想，大聲講出來」。

徐國勇指出，國共交流屬於兩黨事務，卻關乎台灣國家安全與國家施政，畢竟國民黨在台灣執政幾十年，過程中，台灣人經歷許多痛苦，直到身兼國民黨主席的前總統李登輝將台灣民主化，他希望國民黨現任幹部銘記，自由、民主、人權是台灣追求以及不變的價值。

徐國勇質疑，社會對鄭麗文此行似乎充滿疑慮，國民黨應向國人說清楚，此行到底是表達對台灣民主價值的關係，還是僅為政黨與個人利益？若是後者將被台灣人民唾棄。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，不反對兩岸正常交流，但前提是對等尊嚴，而非鞠躬哈腰、配合統戰演出，若在此刻選擇「投向中國懷抱」，與美方形成對幹態勢，恐連國民黨內部都會感受到極大壓力。

民進黨中央抨擊，在國民黨持續杯葛軍購的脈絡下，北京安排鄭麗文去訪問，更讓外界質疑這是「擋軍購換鄭習會」。