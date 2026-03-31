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新聞眼／「鄭習會」成選戰變數 國民黨添利多或利空？

聯合報／ 本報記者周佑政林政忠
國民黨主席鄭麗文（左）將與習近平會晤，對藍營是選戰利多或利空，關鍵在鄭訪陸期間的言行，能否消弭政治疑慮。 記者胡經周／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）將與習近平會晤，對藍營是選戰利多或利空，關鍵在鄭訪陸期間的言行，能否消弭政治疑慮。 記者胡經周／攝影

訪陸及鋪排「鄭習會」是國民黨主席鄭麗文上任後積極推動的政治進程，但近年民進黨不斷抹紅、抹黑國民黨「親中」色彩，今年又逢選舉年，國共領導人會晤，對藍營是選戰利多或利空，關鍵在鄭訪陸期間的言行，能否消弭政治疑慮。

國共領導人會晤，對藍營是選戰利多或利空，關鍵在鄭訪陸期間的言行，能否消弭政治疑慮。

鄭主席去年上任以來，鄭習會就一直如影隨形，原本一度傳出鄭習會受到「川習會」影響而告吹，讓藍營人士鬆一口氣，結果國台辦昨天宣布訪問成真，藍營內部傳出「憂心多於期待」，因此對外定調對話勝過對抗。

一位爭取連任的國民黨縣市長視為「重大政治事件」，一早就召集幕僚沙盤推演可能影響與因應；藍營重量級百里侯說，國民黨年底選情本就吃緊，兩岸關係是大洪流，沒有任何一位候選人可以力挽狂瀾，特別要留意對南部縣市的後座力。

陸方選在川習會前的美中台戰略空窗期，安排鄭習會，重要目的是凸顯台灣仍存在願意與大陸對話交流的政黨及其所代表的民意；這是大陸刻意對美方及台灣內部釋出的政治訊號，也是為川習會鋪陳的一環。

陸方同意鄭習會，除因國民黨長期從事兩岸對話交流，雙方有高度互信，更重要的關鍵，當然是國共兩黨存在政治對話的基礎，亦即「九二共識」及「反台獨」。

然而，自從二○一九年習近平在「告台灣同胞書」發表「習五條」，強調海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識，過去幾年，「習版九二共識」也成為民進黨操作抗中保台的選戰利器。

追求美中台三角均衡，是我國元首不容迴避的執政課題。民進黨主政期間，兩岸官方交流中斷，導致敵意螺旋不斷上升，世界各國都十分憂心台海情勢愈顯嚴峻；國民黨向來主張兩岸健康有序的交流與對話，若能避免兵戎相向，就能爭取國人認同。

不過，統一是大陸的國策，中共也持續對台文攻武嚇、統戰，大陸從未放棄武力犯台，也更凸顯台灣國家安全、國防能力至關重要。鄭麗文即將與陸方交流，如何堅守我國主權，避免落入中共的政治敘事或遭綠營抹紅，考驗鄭主席及國民黨的智慧，國人也會睜大眼睛檢視。

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